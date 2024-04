Heftige Regenfälle in Dubai – Flugverkehr betroffen

Schwere Regenfälle haben die Vereinigten Arabischen Emirate heimgesucht.

Am internationalen Flughafen von Dubai wurden am Abend ankommende Flüge vorübergehend umgeleitet.

Bis zum Abend waren über 120 Millimeter Regen gefallen – der typische Jahresdurchschnitt im Wüstenstaat.

Für die kommenden Stunden wird mit weiteren Niederschlägen gerechnet.

Im Verlauf des Tages war der Betrieb des weltweit verkehrsreichsten internationalen Flughafens und Sitz der Fluggesellschaft Emirates während 25 Minuten ganz ausgesetzt geworden.

Die Schulen in den Vereinigten Arabischen Emiraten blieben wegen des Sturms weitgehend geschlossen. Viele Arbeitnehmer blieben ebenfalls zu Hause, nur wenige wagten sich nach draussen. Auf den überfluteten Strassen der Stadt kam es teils zu dramatischen Szenen, bei denen Fahrzeuge im Wasser stecken blieben.

Legende: Teile von Autobahnen wurden überflutet, die Menschen mussten zum Teil ihre Fahrzeuge auf den Strassen Dubais zurücklassen. (16.04.24) EPA/ALI HAIDER

Regen fiel auch in Bahrain, Katar und Saudi-Arabien. Im benachbarten Sultanat Oman, das am östlichen Rand der Arabischen Halbinsel liegt, kamen in den letzten Tagen mindestens 18 Menschen bei schweren Regenfällen ums Leben, wie das Nationale Komitee für Notfallmanagement des Landes mitteilte.