Schwere Regenfälle haben die Vereinigten Arabischen Emirate heimgesucht.

Der Wüstenstaat erlebt die heftigsten Regenfälle in der Geschichte des Landes überhaupt.

Die staatliche Nachrichtenagentur spricht von einem «historischen Wetterereignis».

Schwere Gewitter sind über die Vereinigten Arabischen Emirate hinweg gezogen und haben innerhalb weniger Stunden den stärksten Regen abgesetzt, der je im Wüstenstaat gemessen wurde.

Die staatliche Nachrichtenagentur WAM bezeichnet den Regen als «historisches Wetterereignis», das «alles übertrifft, was seit Beginn der Datenerfassung im Jahr 1949 dokumentiert wurde».

1 / 4 Legende: Der Dubai International Airport hat Mühe den Betrieb aufrechtzuerhalten und bittet Passagiere um Geduld. Reuters/Alexander Cornwell 2 / 4 Legende: Auch der Burj Khalifa, das berühmteste Gebäude der Stadt Dubai, ist von den Überschwemmungen betroffen. Reuters/Abdelhadi Ramahi 3 / 4 Legende: Die Unwetter betreffen nicht nur die Stadt Dubai sondern das ganze Land. Reuters/Abdel Hadi Ramahi 4 / 4 Legende: Dunkler Himmel über Dubai – die heftigsten Regenfälle in der Geschichte des Landes sorgen für Störungen beim Flugverkehr. Reuters/Rula Rouhana

In Dubai sind innerhalb von 24 Stunden mehr als 142 Millimeter Niederschlag gefallen. In einem durchschnittlichen Jahr fallen 94.7 Millimeter Regen am Dubai International Airport, dem Drehkreuz für die Langstreckenfluggesellschaft Emirates.

Auf dem Flughafen stand das Wasser auf den Rollbahnen, als die Flugzeuge landeten.

Der internationale Flughafen Dubai räumt ein, dass die Überschwemmungen «eingeschränkte Transportmöglichkeiten» zur Folge haben und Flüge beeinträchtigen, da die Flugzeugbesatzungen den Flugplatz nicht erreichen konnten. «Die Wiederherstellung wird einige Zeit in Anspruch nehmen», sagte der Flughafen auf der sozialen Plattform X. «Wir danken Ihnen für Ihre Geduld und Ihr Verständnis, während wir diese Herausforderungen bewältigen.»

Regen ist in den Vereinigten Arabischen Emiraten, einem trockenen Land auf der Arabischen Halbinsel, ungewöhnlich, kommt aber in den kühleren Wintermonaten regelmässig vor. Aufgrund des Mangels an regelmässigen Niederschlägen sind viele Strassen und andere Gebiete nicht entwässert, was zu Überschwemmungen führt.