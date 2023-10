Donald Trump im Gerichtssaal in New York.

Legende: Donald Trump im Gerichtssaal in New York. Keystone/AP Photo/Seth Wenig

Die demokratische New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James hatte den Prozess gegen ihn angestrengt. Sie wirft Trump, seinen Söhnen und leitenden Mitarbeitern vor, den Firmenwert seiner Trump Organization jahrelang systematisch manipuliert zu haben, um an günstigere Konditionen für Kredite und Versicherungsverträge zu kommen.

In einer Vorentscheidung vergangene Woche hatte der New Yorker Richter Arthur Engoron dies bereits in Teilen bestätigt. In dem Verfahren geht es nun um die genaue Festlegung möglicher Strafen sowie um offene Anschuldigungen. Gefängnis droht Trump nicht, Auswirkungen auf seine Bewerbung zur Präsidentschaft hat das Verfahren ebenso wenig. Der Prozess könnte sich über Monate hinziehen.