Gegen Donald Trump beginnt heute in New York ein Prozess wegen Betrugs.

Auf seiner Plattform Truth Social hat der ehemalige US-Präsident angekündigt, dass er im Gericht anwesend sein werde.

Ein New Yorker Richter hatte Trump, seine Söhne und leitende Mitarbeitende schon letzte Woche für schuldig erklärt, den Firmenwert des Unternehmens Trump Organization jahrelang aufgebläht zu haben.

Mit der Manipulation, so die Anklage, habe Trump versucht, günstiger an Kredite zu kommen – was gegen New Yorker Recht verstösst.

«Ich gehe morgen früh vor Gericht, um für meinen Namen und meinen Ruf zu kämpfen», schrieb der Favorit der Republikaner für die Präsidentschaftswahlen 2024 in einer am späten Abend auf der Plattform Truth Social veröffentlichten Nachricht. Den New Yorker Generalstaatsanwalt bezeichnete er darin als «korrupt» und den mit dem Fall befassten Richter als «unausgeglichen».

Legende: Aktuell der beliebteste Präsidentschaftsanwärter für 2024 unter den republikanischen Wählerinnen und Wählern: Donald Trump. Reuters/MIKE BLAKE

Da es sich beim Verfahren in New York um einen Zivilprozess handelt, droht Trump in diesem Prozess keine Gefängnisstrafe. Im von Generalstaatsanwältin Letitia James angestrengten Prozess geht es indes darum, mögliche Strafen für die mutmassliche Überbewertung der Immobilien- und Finanzanlagen seines Unternehmens festzulegen. James will konkret erreichen, dass Trump 250 Millionen US-Dollar (rund 228 Millionen Schweizer Franken) zahlen muss und in New York keine Geschäfte mehr machen darf.

Auf dem Spiel steht für den Ex-US-Präsidenten unter anderem die Kontrolle über mehrere Immobilien im Bundesstaat New York. Noch unklar ist, ob Trump gar gezwungen werden könnte, einige Wahrzeichen zu verkaufen, darunter den Trump Tower in Manhattan. Trump weist alle Vorwürfe zurück.

Angeklagt in vier Fällen

Aktuell ist der ehemalige US-Präsident in vier verschiedenen Fällen strafrechtlich angeklagt. Ab dem 4. März muss er sich vor einem Bundesgericht in Washington verantworten, weil er versucht haben soll, das Ergebnis der Präsidentschaftswahl 2020 umzukehren.

Seiner Popularität in den eigenen Reihen haben die Verfahren bislang keinen Abbruch getan. In Umfragen unter den republikanischen Wählern zur Präsidentschaftswahl im November 2024 liegt Donald Trump deutlich vor den anderen Kandidaten.