Drei Aspekte haben laut dem freien Korrespondenten Klaus Ehringfeld unter anderem zum Nein an der Urne geführt. Zum ersten die «Angst- und Schmutzkampagne» der Gegner der Verfassung. So wurde den Menschen beispielsweise gesagt, sie würden das Eigentumsrecht an ihrem Haus verlieren, wenn die Verfassung angenommen wird.



Ein weiterer Punkt ist die Unzufriedenheit mit dem chilenischen Präsidenten Gabriel Boric, sagt Ehringfeld. Der Journalist befindet sich derzeit in Santiago de Chile. «Viele Menschen machen Boric für die hohe Inflation und die steigende Kriminalität verantwortlich. Auch wenn das Themen sind, für die seine Regierung vielleicht gar nichts kann.»



Drittens nennt Ehringfeld die erstmalige Abstimmungspflicht. Drei bis fünf Millionen Chilenen seien erstmalig abstimmen gegangen. «Die sind mit dem politischen System nicht verbunden. Sie waren vermutlich eher verärgert darüber, dass sie abstimmen gehen mussten, wenn sie nicht eine hohe Geldstrafe bezahlen wollten. Und sie neigten eher dazu, Nein zu sagen.»