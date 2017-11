Die Luftwaffe von Saudi-Arabien hat nordöstlich der Hauptstadt Riad eine ballistische Rakete abgefangen und zerstört, berichtete der Nachrichtensender Al-Arabija in Dubai. Verletzte oder Schäden seien nicht gemeldet worden.

Nach eigenen Angaben haben Huthi-Rebellen in Jemen die Rakete in Richtung des internationalen Flughafen König Khalid in Riad abgefeuert.

In sozialen Netzwerken wurde von Explosionen beim Flughafen berichtet.

Die Rakete wurde im Norden Riads abgeschossen. Raketenteile seine in der Nähe des Flughafens zu Boden gefallen. Der Luftverkehr sei aber nicht betroffen worden, teilte die Flugverkerhsbehörde auf Twitter mit. Laut dem Sender Ekhbriya TV wurden keine Schäden bekannt.

Vergeltungsschlag aus dem Jemen

Der Abschuss der Rakete vom Typ «Volcano H-2» sei eine Antwort auf die Bombardements und die Blockade des Jemen durch eine saudi-arabisch geführte Militärkoalition, sagte Ali al-Kahum, Sprecher der Huthi-Rebellen in Jemen.

Das von Saudi-Arabien geführte Militärbündnis bombardiert seit zweieinhalb Jahren Stellungen der Huthi-Rebellen aus der Luft. Bei diesen Luftangriffen sterben immer wieder viele Zivilisten. Mehrmals wurden Märkte, Hochzeits- oder Trauerfeiern getroffen.

Im Gegenzug beschiessen die Huthi-Rebellen Saudi-Arabien immer wieder mit kleineren Raketen vom Norden des Jemen aus. Es ist das erste Mal, dass eine Rakete der Huthi-Rebellen so nahe an dicht besiedeltes Gebiet in Saudi-Arabien fliegen konnte. Die Hauptstadt Riad befindet sich rund 1000 Kilometer nördlich der Grenze zum Jemen.