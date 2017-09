Experte Florian Haslinger erklärt, ob ein Beben ein zweites auslösen kann und warum das Risiko in Mexiko so hoch ist.

SRF News: Warum ist Mexiko ein Risikogebiet für Erdbeben?

Mexiko liegt am östlichen Rand des pazifischen Feuerrings oder Feuergürtels, wie die gesamte Westküste der USA und Südamerikas. Dort taucht die pazifische Platte unter die verschiedenen anschliessenden Platten. In dieser Plattengrenze gibt es immer wieder sehr grosse Spannungen, die sich aufladen und in Erdbeben entladen.

Erdbeben in Mexiko

Ist es aussergewöhnlich, dass zwei so grosse Erdbeben zeitliche so nah aufeinander geschehen?

Es kommt tatsächlich nicht so oft vor, dass zwei so grosse Erdbeben direkt aufeinander folgen. Wir nehmen im Moment nicht an, dass sie ursächlich miteinander zusammenhängen – das heisst, dass das eine das andere Erdbeben ausgelöst hat.

Auszuschliessen ist es noch nicht. Es braucht weitere wissenschaftliche Untersuchungen, um zu sehen ob es Spannungsübertragungen gab.

Muss mit weiteren Erdbeben gerechnet werden?

Es wird sicher Nachbeben geben, wie beim Erdbeben vor zwei Wochen. Diese Nachbeben sind in der Regel um einiges schwächer, sie können aber auch ungefähr so stark werden, wie das Beben vom Dienstagabend. Es besteht auch eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass nochmals ein stärkeres Beben kommt.

Florian Haslinger ist stellvertretender Direktor des Schweizerischen Erdbebendienstes.

Mexiko hat aber aus dem katastrophalen Erdbeben von 1985 Lehren gezogen.

Das ist richtig. Es gibt mittlerweile Vorschriften für den Bau von erdbebensicheren Gebäuden. Was anscheinend auch zu einem grossen Teil funktioniert.

Trotzdem hat es dieses Mal grosse Schäden gegeben, vor allem auch in Mexiko-Stadt. Warum?

Mexiko-Stadt hat ein grosses Problem. Es wurde auf Sedimenten eines alten, ausgetrockneten Sees gebaut. Und diese Sedimente sind immer noch sehr weich. Da entfalten sich Erdbebenwellen wie wenn man einen Pudding, der auf einem Tisch steht, anstösst. Dieser wackelt dann relativ stark und relativ lange. Genau das ist der Effekt, den wir in Mexiko-Stadt beobachten, und der für Gebäude so gefährlich ist.

Mehr zum Thema in der «Tagesschau» um 19:30 Uhr.

Nun fanden kurz vor dem Beben Evakuierungsübungen statt und Gedenkfeiern an das grosse Erdbeben von 1985.

Ob die Leute wegen dieser Übungen besser oder schlechter reagiert haben oder ob es dadurch weniger Schäden gab, lässt sich nicht sagen. Aber es ist tatsächlich ein sehr sonderbarer Zufall, dass dieses Erdbeben genau zum Jahrestag des grossen Bebens von 1985 geschehen ist.

Das Gespräch führte Isabelle Mathys.