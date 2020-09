Nach der Messerattacke nahe der ehemaligen Redaktionsräume des Satiremagazins «Charlie Hebdo» sollen andere symbolische Orte in Frankreich besser geschützt werden.

«Ich habe heute die Anweisung gegeben, dass alle symbolischen Orte, an denen es Angriffe gegeben hat, wie zum Beispiel der (koschere Supermarkt) Hyper Cacher oder (der Konzertsaal) Bataclan, (...), jetzt dauerhaft bewacht werden», kündigte Innenminister Gérald Darmanin am Freitagabend an. Auch rund um anstehende jüdische Feiertage wie Jom Kippur sollen etwa Synagogen besonders geschützt werden.