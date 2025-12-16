 Zum Inhalt springen

Verletzte bei Liverpool-Feier In Menge gefahren: Täter zu 21 Jahren Haft verurteilt

16.12.2025, 15:59

  • Ein Mann fuhr bei der Meisterfeier des FC Liverpool im Mai mit einem Auto in eine Menschenmenge.
  • Der 54-Jährige hatte bei der Tat 134 Menschen verletzt.
  • Nun ist er zu 21 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt worden.

Seine Missachtung des menschlichen Lebens übersteige jegliches Verständnis, so der Richter. Es sei «fast unmöglich zu begreifen», wie ein Mensch so handeln könne. Die Tat habe Entsetzen und Verwüstung verursacht, wie sie das Gericht bislang nicht erlebt habe. 

Von unerklärlicher Wut erfasst

Der 54-Jährige hatte sich für schuldig bekannt, nachdem er zunächst alle 31 Anklagepunkte zurückgewiesen hatte.

zwei menschen in weissen Schutzanzügen und Hygienemasken auf einer Strasse mit Abfall und Gegenständen.
Legende: Der Vorfall ereignete sich in der Innenstadt am Rande der Meisterfeier des FC Liverpool. KEYSTONE / AP Photo / Jon Super

Die Anklagepunkte beziehen sich auf 29 Opfer im Alter zwischen 6 Monaten und 77 Jahren. Der Mann war kurz nach der Tat von der Polizei noch neben dem Auto festgenommen worden. Einen terroristischen Hintergrund hatten die Ermittler früh ausgeschlossen. Auf Aufnahmen ist zu hören, wie der Mann im Auto flucht und die Fans anschreit, aus dem Weg zu gehen. Der Richter sagte, der Angeklagte sei von einer unerklärlichen Wut erfasst worden.

