Mann fährt in Liverpool Menschen an – Verdacht auf Drogeneinfluss

Der Vorfall: In der nordenglischen Stadt Liverpool sind am Montagabend mehrere Menschen von einem Auto angefahren worden. Der Vorfall ereignete sich in der Innenstadt am Rande der Meisterfeier des FC Liverpool. 65 Menschen wurden verletzt. Die Polizei gehe nicht von einem terroristischen Akt aus, sagte Jenny Simms von der Merseyside Police an einer Medienkonferenz. Am Dienstag teilte die Polizei mit, dass der Fahrer unter Drogen stand. Es werde wegen des Verdachts des versuchten Mordes, gefährlichen Fahrens und Fahrens unter Drogeneinfluss ermittelt.

Am Ort des Geschehens in der Water Street waren die Einsatzkräfte mit einem Grossaufgebot vor Ort.

Feuerwehrmänner helfen einem Mann. 27 Menschen wurden den Behörden zufolge ins Spital gebracht.

Eine Person wurde auf einer Bahre abtransportiert.

Die Polizei sperrte die Strasse.

Der Lenker wurde gefasst. Es handelt sich um einen 53-jährigen Briten.

Der Fahrer: Die Polizei nahm einen 53-jährigen weissen Briten fest, von dem sie ausgeht, dass er der Verursacher ist. Es werde nicht nach weiteren Beteiligten gesucht. Der Festgenommene komme aus der Gegend. Die Polizei bat darum, nicht über die Umstände des Vorfalls zu spekulieren. Die Ermittlungen dauerten an. «Der Umstand, dass so früh die Ethnie und Nationalität des Fahrers bekannt gegeben wird, kann wohl ebenfalls als Massnahme verstanden werden, um Gerüchte und Spekulationen zu vermeiden», sagte Grossbritannien-Korrespondent Patrick Wülser.

Die Verletzten: Laut Polizeiangaben wurden 20 Personen mit leichten Verletzungen noch vor Ort behandelt. 27 wurden laut dem North West Ambulance Service ins Spital gebracht. In der Nacht sprach die Polizei von zwei Schwerverletzten, darunter ein Kind. Nach Polizeiangaben befindet sich mittlerweile kein Verletzter mehr in Lebensgefahr. Demnach sind elf Menschen weiterhin zur Behandlung im Spital, ihr Zustand ist stabil. «Ich freue mich, sagen zu können, dass sie sich offenbar gut erholen», sagte eine Polizeisprecherin.

Reaktionen: Grossbritanniens Premierminister Keir Starmer äusserte auf X sein Entsetzen über die Szenen. Er dankte den Einsatzkräften und schrieb, dass er fortlaufend über die Entwicklungen informiert werde. Der FC Liverpool schrieb auf X: «Unsere Gedanken und Gebete sind bei den Betroffenen.» Ex-Liverpool-Trainer Jürgen Klopp zeigte sich auf Instagram «schockiert und am Boden zerstört» und sei in Gedanken bei den Opfern.

Augenzeugenberichte: ARD-Korrespondentin Gaby Biesinger in London: «Augenzeugen berichten, dass kurz nach 18 Uhr Ortszeit eine dunkelblaue Limousine in einer gesperrten schmalen Strasse durch die Menschenmenge der Liverpool-Fans pflügte, mit einer geschätzten Geschwindigkeit von 30 km/h. Menschen umringten das Auto und schlugen auf das Fahrzeug ein. Polizisten, die die Parade sicherten, waren schnell zur Stelle.»

Videos auf Social Media: In den sozialen Medien verbreiteten sich Videos, die den Vorfall zeigen sollen. Das Auto war demnach mehrere Meter mit hoher Geschwindigkeit durch die Menschenmenge gefahren. Mehrere Personen wurden erfasst. Nachdem das Auto zum Stillstand gekommen war, umstellten es zahlreiche Polizisten. In weiteren Videos war zu sehen, wie wütende Fans versuchten, an den Fahrer zu gelangen. Einige Menschen lagen auf der Strasse. Verifiziert sind die Aufnahmen nicht. Die Behörden forderten, wer Videoaufnahmen besitze, solle diese nicht auf sozialen Medien teilen, sondern der Polizei übermitteln.

Am Rande einer Meisterfeier: Der Vorfall passierte am Rande der Meisterfeier des FC Liverpool. Die Mannschaft fuhr in einem offenen Bus eine zehn Meilen lange Route durch die Stadt. Rund eine halbe Million Menschen feierten den Club in der Stadt ausgiebig. Die Reds hatten sich bereits Ende April vorzeitig die Meisterschaft in der englischen Premier League gesichert, der letzte Spieltag war am Sonntag.