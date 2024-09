Der Super-Taifun «Yagi» hat in Südchina zwei Todesopfer gefordert. 92 weitere Menschen seien laut chinesischen Staatsmedien verletzt worden.

Der schwerste Sturm in Asien in diesem Jahr war mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 234 Kilometern pro Stunde und starkem Regen über die südchinesische Inselprovinz Hainan hinweggefegt.

Der Taifun hat mittlerweile etwas abgeschwächt Vietnam erreicht.

Nachdem «Yagi» auf den Philippinen gewütet und mehrere Todesopfer gefordert hatte, fiel der Taifun am Freitag in die südchinesische Inselprovinz Hainan ein. Dabei wurden gemäss staatlicher Medien zwei Menschen getötet und 92 weitere verletzt. Bäume und Autos stürzten um, Strassen wurden überflutet. Bei mehr als 800'000 Haushalte fiel der Strom aus. Am Samstag erreichte der Wirbelsturm mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 160 Kilometern pro Stunde etwas abgeschwächt Vietnam.

Die chinesische Regierung hatte vorsorglich über eine Million Menschen aus den Küstenstädten evakuieren lassen, Hunderte Flüge gestrichen und vier Flughäfen für mehrere Stunden geschlossen.

1 / 4 Legende: In der Stadt Haikou in der Provinz Hainan werden am Freitag Schutzmassnahmen gegen drohende Hochwasser getroffen. IMAGO/Pu Xiaoxu 2 / 4 Legende: Neben Niederschlägen bringt der Super-Taifun auch starke Winde. Eine Allee in Haikou, Provinz Hainan. IMAGO/Guo Cheng 3 / 4 Legende: Starke Winde rissen in der Stadt Qionghai, Provinz Hainan, Äste von den Bäumen. IMAGO/VCG 4 / 4 Legende: Zuvor wütete der Taifun stark auf den Philippinen und sorgte für Überschwemmungen. REUTERS/Eloisa Lopez

Zuvor war «Yagi» bereits in grösserer Entfernung Richtung Westen an der südchinesischen Küste vorbeigezogen. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong gab es in der Nacht zu Freitag teils starke Regenfälle, grössere Schäden wurden jedoch nicht gemeldet. Flüge wurden gestrichen, auch die meisten Schulen blieben am Freitag geschlossen.

Vietnam bereitet sich auf Super-Taifun vor

In Vietnam herrscht ebenfalls seit Tagen Alarm. Zahlreiche Soldaten und Helfer wurden abgestellt, um schnell auf den Sturm und seine Folgen reagieren zu können. Vier Flughäfen, darunter auch in der Hauptstadt Hanoi, wurden am Samstag vorsorglich geschlossen.

Auch die weltberühmte Halong-Bucht mit ihren Tausenden aus dem Meer ragenden Kalksteinfelsen könnte betroffen sein. Die Betreiber von Bootstouren für Touristen setzten diese für das Wochenende vorsorglich aus. Die Deutsche Botschaft warnte vor «lebensbedrohlichen Sturmfluten», Überschwemmungen und Erdrutschen. Urlauber im Land sollten extrem vorsichtig sein.