Was ist das für eine Kapsel? Die Kapsel ist 6x8 mm gross und mit dem radioaktiven Alkalimetall Cäsium-137 gefüllt. Generell werden solche Kapseln zur Material- und Dichteprüfung verwendet. Laut Georg Steinhauser, Professor für Radioökologie an der Technischen Universität Wien, lassen sich damit etwa Stahlkonstruktionen kontrollieren, die einer grossen Strahlenbelastung ausgesetzt sind. «Die Kapsel ist quasi wie ein Super-Röntgen.»

Wann ist sie verloren gegangen? Noch ist unklar, wann genau die Kapsel abhandenkam. Sie soll nach dem 12. Januar von einem Lastwagen gefallen sein. Dieser hätte das Gehäuse über rund 1400 Kilometer von einer Mine nördlich der Bergbaustadt Newman hin zu einem Depot nahe der Metropole Perth bringen sollen. Dass die Kapsel fehlte, wurde erst beim Entladen des Lastwagens am 25. Januar bemerkt.

Wie ist sie verloren gegangen? Die Behörden nehmen an, dass sich durch die Vibrationen bei der Fahrt ein Container-Bolzen gelöst habe und die Kapsel durch das Bolzenloch gefallen sei. Wie sie von dort aus dem Laster gelangte, ist noch nicht geklärt.