Südafrikas Verfassungsgericht verurteilte den ehemaligen Präsidenten Jacob Zuma wegen Missachtung einer gerichtlichen Vorladung.

Er muss 15 Monate ins Gefängnis, so das Urteil.

Zuma habe sich geweigert vor einer Anti-Korruptions-Kommission zu erscheinen, hiess es.

Zuma muss sich derzeit vor einer Untersuchungskommission wegen diverser Korruptionsvorwürfe während seiner Amtszeit verantworten und war einer gerichtlichen Vorladung nicht gefolgt. Das höchste Gericht Südafrikas fällte das Urteil «mit der Mehrheit seiner Mitglieder», sagte Richterin Sisi Khampepe. «Das Verfassungsgericht hat keine andere Möglichkeit, als festzustellen, dass Herr Zuma das Gericht missachtet hat.»

Es ist das erste Mal, dass ein ehemaliger Präsident des Landes zu einer Haftstrafe verurteilt wurde. Er soll sich nun innerhalb von fünf Tagen in einer Polizeistation stellen, ordnete das Verfassungsgericht am in Johannesburg an. Zumas Amtszeit von 2009 bis 2018 war von Korruptionsvorwürfen überschattet.