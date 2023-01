Heftige Winterstürme fordern in Kalifornien 14 Todesopfer

Verwüstung in den USA

Bereits seit drei Wochen leidet der US-Bundesstaat Kalifornien unter schweren Winterstürmen mit starkem Regen, heftigen Winden und Überschwemmungen. Das Unwetter habe seit Ende Dezember 14 Menschen das Leben gekostet, sagte Gouverneur Gavin Newsom am Montagabend (Ortszeit).

Das seien mehr Todesopfer als bei allen Waldbränden der vergangenen zwei Jahre zusammen. «Seid äusserst wachsam!», mahnte er die Kalifornierinnen und Kalifornier. Es stünden noch mehrere Tage heftigen Winterwetters bevor.

Heftige Unwetter in Kalifornien

1 / 7 Legende: In Sacramento haben heftige Winde Bäume gefällt. Reuters 2 / 7 Legende: Eine überschwemmte Strasse in Santa Barbara. Reuters 3 / 7 Legende: In Santa Barbara mussten die Rettungsdienste eingreifen. Reuters 4 / 7 Legende: In Morro Bay wurden ganze Fahrzeuge von den Fluten mitgerissen. Reuters 5 / 7 Legende: Die Überschwemmungen hinterliessen in Santa Barbara deutliche Spuren. Reuters 6 / 7 Legende: Selbst in diesen Bedingungen wollen Kalifornier nicht auf das Surfen verzichten. Reuters 7 / 7 Legende: In Watsonwil haben die Regenmassen ganze Quartiere überflutet. Reuters/Brontë Wittpenn/San Francisco Chronicle via AP

Die Waldbrände der wärmeren Jahreszeiten haben im bevölkerungsreichsten Bundesstaat der USA vielerorts die Pflanzendecke zerstört. In diesen Gebieten bestehe eine akute Gefahr von Sturzfluten und Schlammlawinen, warnten die Behörden. Am Montag wurden in mehreren Regionen Evakuierungen angeordnet. Viele Bäche und Flüsse sind über ihre Ufer getreten, Strassen sind teilweise unbefahrbar.

Betroffen ist unter anderem das Gebiet um die Küstenstadt Santa Barbara, wo auch Gerölllawinen zu befürchten seien, so die Behörden.

Welt wird stürmischer mit steigenden Temperaturen Box aufklappen Box zuklappen Mit steigenden Temperaturen wird die Welt stürmischer. Nach einer Analyse des Rückversicherers Munich Re steigen die Schäden durch Naturkatastrophen. Im vergangenen Jahr verursachten Überschwemmungen, Stürme, Waldbrände und andere Naturkatastrophen weltweit volkswirtschaftliche Schäden von 270 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Das war nach Analyse des Unternehmens zwar weniger als 2021 (320 Milliarden Dollar), reihte sich aber in die «schadenintensiven» vergangenen fünf Jahre ein. Teuerste Katastrophe des vergangenen Jahres war demnach mit 100 Milliarden Dollar der Hurrikan «Ian», der Ende September die US-Ostküste traf.

In der Gefahrenzone liegt auch die Kleinstadt Montecito, eine der wohlhabendsten Gemeinden der Vereinigten Staaten und Wohnort diverser Promis wie etwa Prinz Harry und Herzogin Meghan. Auch die Fernsehmoderatorin Ellen DeGeneres lebt dort. Am Montag berichtete sie auf Instagram, Montecito werde evakuiert. Im ganzen Bundesstaat waren rund 25'000 Menschen von Evakuierungen betroffen.

Evakuierung in Montecito angeordnet

In Montecito war es vor fast genau fünf Jahren nach ähnlichem Unwetter zu verheerenden Murgängen gekommen. Im Januar 2018 starben dadurch 23 Menschen. Auch damals orteten die Behörden in den von Waldbränden kahlgelassenen Berghängen eine Ursache.