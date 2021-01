Vier Tage nach einem heftigen Erdrutsch im Süden Norwegens haben die Rettungskräfte mittlerweile sieben Todesopfer im Katastrophengebiet gefunden.

Unter den Toten befindet sich auch ein zwei-jähriges Mädchen.

Es werde nun daran gearbeitet, die zuletzt entdeckten Leichen aus dem Katastrophengebiet zu holen, teilte die Polizei mit.

Mehrere Menschen galten am Nachmittag weiter als vermisst. Die Retter geben auch mehr als 100 Stunden nach der Katastrophe die Hoffnung nicht auf, noch Überlebende finden zu können.

Der Erdrutsch hatte sich am frühen Mittwochmorgen in Ask in der Kommune Gjerdrum rund 40 Kilometer nordöstlich von Oslo ereignet. Mindestens zehn Menschen erlitten Verletzungen, neun Häuser stürzten in der Folge des Abgangs ein.

Nach dem ersten Fund am Neujahrstag und drei weiteren am Samstag entdeckten die Einsatzkräfte am Sonntag drei weitere ums Leben gekommene Person.

Norwegische Königsfamilie besucht das Unglücksgebiet Textbox aufklappen Textbox zuklappen Der norwegische König Harald V. (83) hat gemeinsam mit seiner Frau, Königin Sonja (83), und Kronprinz Haakon (47) das Unglücksgebiet besucht. Die Königsfamilie wollte sich im Laufe des Tages mit Vertretern der Kommune, Einsatzkräften und in Sicherheit gebrachten Menschen treffen. Zunächst wurde sie im Kulturhaus Gjerdrum darüber informiert, wie die Rettungskräfte im Erdrutschgebiet nach Überlebenden suchen. In der Kirche der Kommune zündete die Königsfamilie in Gedenken an die Opfer zudem Kerzen an. «Das ist schrecklich», sagte Harald im Anschluss über das Unglück. «Es ist sehr schwer, das in Worte zu fassen.» Bereits am Tag des Unglücks hatte Harald den Betroffenen seine Anteilnahme ausgedrückt. «Meine Gedanken sind bei allen, die betroffen oder verletzt sind, ihr Heim verloren haben und jetzt in Furcht und Ungewissheit über das volle Ausmass der Katastrophe leben», hatte er am Mittwoch erklärt.

Nach dem Erdrutsch waren rund 1000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Der Untergrund in Teilen des verschneiten Unglücksgebiets war nach dem Abgang zunächst so instabil gewesen, dass es zu gefährlich für die Rettungskräfte war, ihn zu betreten. Stattdessen wurde mit Helikoptern und Drohnen nach Überlebenden gesucht. Seit Freitag konnten dann Retter und Polizeihunde auch zu Fuss in die rote Zone des Gebiets geschickt werden, woraufhin die erste Leiche gefunden wurde.

Unter den bislang sieben gefundenen Todesopfern des Erdrutsches in Norwegen ist auch ein zweijähriges Mädchen. Die zuständige Polizei gab am späten Sonntagabend die Namen von vier weiteren umgekommenen Personen bekannt – neben dem 2018 geborenen Mädchen auch ihr 40 Jahre alter Vater sowie eine 54-Jährige und ein 29-Jähriger.

Bereits zuvor hatte die Polizei die Identität des ersten entdeckten Todesopfers, eines 31-jährigen Mannes, veröffentlicht. Damit sind bislang fünf der sieben gefundenen Opfer identifiziert.