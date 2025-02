Villach in Kärnten

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Der Messerangriff im österreichischen Villach mit einem Todesopfer und mehreren Verletzten ist den Ermittlern zufolge von einem «islamistischen Attentäter» verübt worden.

Bei dem mutmasslichen Täter handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen 23 Jahre alten Mann aus Syrien.

Er wurde kurz nach der Tat festgenommen.

«Es handelt sich hier um einen islamistischen Anschlag mit IS-Bezug,», sagte der österreichische Innenminister Gerhard Karner vor Journalisten in der Stadt Villach im Bundesland Kärnten. IS ist die Abkürzung für die Terrormiliz Islamischer Staat. Der Täter habe sich offenbar in kurzer Zeit im Internet radikalisiert, sagte der Minister.

Am Samstagnachmittag hatte ein 23-Jähriger Syrer nach Angaben der Polizei wahllos auf Passanten im Zentrum der Stadt im südlichen Bundesland Kärnten eingestochen. Ein 14 Jahre alter Junge starb. Fünf weitere Personen wurden verletzt. Drei der Opfer werden intensivmedizinisch behandelt. Einer davon ist laut Polizei stabil. Zwei weitere Opfer wurden laut Polizeiangaben leicht verletzt. Bei der Tatwaffe handelt es sich um ein Klappmesser mit einer zehn Zentimeter langen Klinge.

Mögliche weitere Angriffe verhindert

Bei dem mutmasslichen Angreifer handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen 23 Jahre alten Mann aus Syrien, der eine Aufenthaltsberechtigung für Österreich besitzt.

Politik reagiert auf Anschlag Box aufklappen Box zuklappen Der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat das Messerattentat in Villach als «entsetzlich» bezeichnet. «Kein Wort kann das Leid, den Schrecken, die Angst ungeschehen machen», schrieb Van der Bellen auf dem Kurznachrichtendienst X: «Meine Gedanken sind bei der Familie des verstorbenen Opfers und den Verletzten.» Auch Grünen-Chef Werner Kogler zeigte sich auf X «fassungslos». «Auch wenn die genauen Hintergründe noch unklar sind, steht eines fest: Solche Attacken auf unser friedliches Zusammenleben dürfen bei uns keinen Platz haben!» Der Täter müsse «mit der vollen Härte des Gesetzes» zur Rechenschaft gezogen werden. FPÖ-Chef Herbert Kickl schrieb auf Facebook, er könne «dieses Gerede der Einheitspartei von der «vollen Härte des Gesetzes» nicht mehr hören.» Er forderte einmal mehr eine «Festung Österreich», um den «Schutz der eigenen Bevölkerung» umzusetzen. Dafür müsse aber das Innenministerium freiheitlich geführt werden. Derweil riefen die Kärntner Kirchenvertreter zur Besonnenheit auf: Der Diözesanbischof Josef Marketz zeigte sich tief erschüttert über die Messerattacke in Villach, warnte aber gleichzeitig vor «Pauschalbeurteilungen, die niemandem helfen und auch keine Probleme lösen». Auch Superintendent Manfred Sauer äusserte in einer Mitteilung des Evangelischen Pressedienstes die Befürchtung, dass die Tat weiter Emotionen und Aggressionen gegen Ausländer und Migranten anheize und dadurch Hass und Aggression zunehmen. «Trotz aller Wut und Betroffenheit sollten wir mit pauschalen Verurteilungen vorsichtig und zurückhaltend sein, denn wir wissen, dass es auch ein Syrer war, der mit seinem Auto auf den Attentäter losgefahren ist und so Schlimmeres verhindert hat», betonte Sauer.

Wie Polizeisprecher Rainer Dionisio sagte, hatte der 23-Jährige kurz vor 16 Uhr auf Passanten eingestochen. Ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtet, er fuhr den Täter daraufhin mit dem Auto an. Bei ihm handelt es sich um einen 42-jährigen Essenszusteller, der ebenfalls aus Syrien stammt. «Er wollte in Richtung Innenstadt, da waren Kinder auf der Strasse – das konnte ich nicht zulassen», erzählte der Mann der «Kronen Zeitung». Im Chaos der Situation hätten Passanten auf sein Auto eingeschlagen, weil sie ihn für «den Bösen» hielten.

Legende: Die Tat ereignete sich in der Innenstadt von Villach. FOTO: APA/GERD EGGENBERGER

Laut Polizei wurden durch das Eingreifen des 42-Jährigen wohl weitere Angriffe verhindert. Der Täter wurde kurz darauf festgenommen. Nach ersten Informationen ist er bisher polizeilich noch nicht in Erscheinung getreten.

Bei den Opfern handelt es sich um vier Österreicher – dazu zählt auch der getötete 14-Jährige – und einen irakischen Staatsbürger. Beim sechsten Opfer war die Staatsbürgerschaft noch unbekannt. Wie Dionisio betonte, vergingen zwischen dem ersten Notruf und der Festnahme des Täters lediglich sieben Minuten. Das Motiv war vorerst unbekannt. Ob es eine Beziehung zwischen dem Täter und den Opfern gegeben hat, war vorerst ebenso unklar.