Im Juli 1995 ermordeten bosnisch-serbische Truppen unter dem Kommando von General Ratko Mladić über 8000 bosniakische Männer und Jungen in Srebrenica. Der Völkermord gilt als der schwerste Völkermord in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Leugnung des Völkermordes durch serbische Nationalisten erschwert die Versöhnung in der Region.