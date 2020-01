In Polen kam es in den vergangenen Tagen zu mehreren Vogelgrippe-Ausbrüchen.

Über 40'000 Truthähne und Hühner mussten bisher getötet werden. Weitere werden folgen.

Beim Virus handelt es sich um den H5N8-Stamm, der in den Jahren 2016 und 2017 in ganz Europa für tote Tiere sorgte.

Laut der polnischen Nachrichtenagentur PAP wurde das Virus am Freitag in einem ostpolnischen Betrieb mit 13'000 Perlhühnern nachgewiesen. In der gleichen Region war der Erreger zuvor bereits bei drei Truthahn-Mastbetrieben festgestellt worden.

Bis jetzt wurden über 40'000 Tiere getötet – 65'000 weitere Legehennen wird wahrscheinlich dasselbe Schicksal ereilen. Auch bei diesen wurde das Virus nachgewiesen, sie gehören zu einem Zuchtbetrieb im Westen Polens. Die Behörden wollen noch weitere Geflügelzuchten untersuchen.

Gleiches Virus wie vor drei Jahren

Laut dem deutschen Friedrich-Loeffler-Institut gibt es trotz der vielen Fälle keine Anzeichen für einen grossen Ausbruch. Die Bevölkerung im Nachbarland Deutschland solle jedoch wachsam sein und zum Beispiel melden, wenn an einem Ort mehrere tote Wasservögel liegen.

Viele Menschen erinnern sich noch an die an H5N8 gestorbenen Schwäne und anderen Vögel in den Jahren 2016 und 2017. Damals wurde nach Angaben des Instituts die bislang schwerste Vogelgrippe-Epidemie in Europa registriert. Die Schweizer Behörden wiesen das Virus bei über 100 Wildvögeln nach, wie das Bundesamt für Veterinärwesen schreibt. Nutztiere seien – im Unterschied zu vielen EU-Ländern – keine betroffen gewesen. Der letzte Nachweis von H5N8 bei Wildvögeln in der Schweiz war im September 2017.