Vor allem die jungen Menschen in der Republik Moldau hätten für Maia Sandu gestimmt, sagt SRF-Korrespondent David Nauer in Moskau. Hinzu kämen die Stimmen der meisten in Europa arbeitenden Moldawier. «Sie wissen, wie es ist, in Europa zu leben. Das wollen sie in Moldawien auch.» Sandu habe in den USA studiert, bei der Weltbank gearbeitet und sei damit im Westen verwurzelt. Zugleich lebe sie in Moldawien sehr bescheiden. «Es kommt gut an, dass sie wie alle anderen lebt.» Die Menschen wünschten sich nicht mehr als ein Leben wie in Europa: «Weniger Korruption, mehr Wohlstand und eine liberale Gesellschaft», so Nauer. Allerdings verfügt Sandu über keine Mehrheit im Parlament, was es ihr schwer machen dürfte, ihre Politik umzusetzen. Hinzu komme die schwierige Situation angesichts des Territorrialkonflikts um die abgespaltene und von Russland gestützte Region Transnistrien, so der Korrespondent. Dort habe die überwältigende Mehrheit für den pro-russischen Amtsinhaber Igor Dodon gestimmt.