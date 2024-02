Die Hacker von «Volt Typhoon» gingen extrem vorsichtig vor und griffen die Betreiber von kritischer Infrastruktur nicht direkt an. Vielmehr errichteten sie ein sogenanntes Botnet. Dabei werden tausende private Geräte wie Router und Modems mit einem Virus infiziert. Von diesen Geräten aus drangen sie dann in die eigentlichen Angriffsziele ein. Auch das geschah sehr vorsichtig. So fanden die Angriffe etwa ausschliesslich während der US-Bürozeiten statt, um keine Aufmerksamkeit zu erregen.