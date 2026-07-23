Auf einem Easyjet-Flug von Teneriffa nach Liverpool ist es zu einer Schlägerei zwischen rund zehn Passagieren gekommen.

Etwa eine halbe Stunde nach dem Start entschied sich der Pilot, zum Flughafen der Kanareninsel zurückzukehren.

Der Vorfall habe die Sicherheit an Bord gefährdet, teilte der Verband der spanischen Fluglotsen mit.

Der Zwischenfall ereignete sich am Dienstagabend auf dem Flug EZY3352. Nachdem mehrere Passagiere aufeinander losgegangen waren, informierte die Besatzung den Tower über die Rückkehr und bat darum, dass bei der Landung Polizeikräfte bereitstehen. Nach Angaben der Fluglotsen beschleunigten sie die Rückkehr der Maschine und koordinierten den Polizeieinsatz am Flughafen. Das Flugzeug mit 186 Passagieren an Bord landete anschliessend ohne weitere Zwischenfälle.

Polizei wartete auf die Unruhestifter

Als das Flugzeug in Teneriffa Süd landete, warteten die Polizeikräfte bereits auf die Beteiligten. Angaben zu Festnahmen oder Verletzten machten die Behörden zunächst nicht. Auch die Ursache der Schlägerei blieb offen.

Easyjet bestätigte den Vorfall auf Anfrage. Die Fluggesellschaft nehme aggressives oder störendes Verhalten an Bord sehr ernst und dulde es nicht, sagte ein Sprecher. Die Besatzungen seien darauf geschult, in solchen Situationen rasch zu handeln, um die Sicherheit von Passagieren und Crew zu gewährleisten. Nach dem Polizeieinsatz setzte die Maschine ihren Flug nach Liverpool fort.