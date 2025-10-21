Im süditalienischen Bari wurde auf einem Katamaran ein seit rund 26 Jahren flüchtiger Schweizer verhaftet.

Der heute etwa 60-Jährige wurde seit 1999 wegen Finanzbetrugs gesucht.

Er wird eines in New York begangenen Betrugs in Höhe von über 20 Millionen Dollar beschuldigt.

Der Mann, der in Genf geboren wurde und dort eine Finanzdienstleistungs­firma leitete, wird laut dem 1999 in den USA ausgestellten Haftbefehl der kriminellen Vereinigung zur Begehung eines Betrugs mit Finanztiteln und der Geldwäscherei von unrechtmässig erworbenen Einkünften beschuldigt. Dafür droht ihm eine Höchststrafe von 25 Jahren Gefängnis.

Kontrolle durch die Zollpolizei

Bei der Kontrolle überprüften die Beamten der Zollpolizei die Identitäten der Personen an Bord und stellten fest, dass der Mann gesucht wurde. Nach seiner Festnahme wurde der Verdächtige von einem Richter in Bari verhört und in Haft genommen.

Gleichzeitig wurde das Auslieferungsverfahren an die USA eingeleitet. Das Schweizer Bundesamt für Justiz habe keine Kenntnis von dem Fall, hiess es auf Anfrage.

Die Festnahme des heute etwa 60-Jährigen erfolgte am 10. Oktober.