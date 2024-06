Vor Frankreich-Wahlen - Zu Besuch im französischen Wahlkampf auf einem Markt im Elsass

Am Sonntag wird in Frankreich gewählt. Der kürzeste Wahlkampf der Geschichte des Landes ist in vollem Gange. So auch am Eingang eines Wochenmarkts im elsässischen Riedisheim, einem Städtchen mit rund 12'500 Einwohnenden.