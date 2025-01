Nachdem ein Mann mit einem Fahrzeug in New Orleans in eine Menschenmenge gefahren ist und dabei 15 Menschen getötet hat, hat US-Präsident Joe Biden mit weiteren Details bekanntgegeben. Dabei sagte er auch, dass die Strafverfolgungsbehörden untersuchen würden, ob es zwischen der Todesfahrt und dem Vorfall mit dem Tesla Cybertruck irgendwelche Verbindungen gibt.