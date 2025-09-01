Ein Video geht viral: Der polnische Tennisstar Majchrzak wollte einem Jungen seine Cap schenken – stattdessen schnappte sie sich ein CEO.

Beim US Open trieb nicht nur das Tennisspiel den Puls in die Höhe: Auf Social Media stahl ein polnischer CEO die Aufmerksamkeit – respektive die Kappe. Das Video ging viral, der zuschnappende Mann zeigt aber keine Einsicht.

Der CEO zeigt keine Reue

Eigentlich sollte es eine schöne Geste sein: Der polnische Tennisspieler Kamil Majchrzak will nach einem Sieg am US Open einem jungen Fan seine signierte Kappe überreichen. Doch noch bevor der Junge sein Geschenk entgegennehmen kann, schnappt sie ihm ein Mann vor der Nase weg. Das Video zeigt, wie das Kind anscheinend darum bittet, die Kappe zurückzubekommen. Doch der Mann bleibt ungerührt.

Legende: Eine begehrte Kappe von Kamil Majchrzak: Der polnische Spieler ist auf Platz 76 der Weltrangliste im Herreneinzel. Keystone / EPA / JOHN G. MABANGLO

Besonders pikant: Nachdem das Video auf Social Media viral gegangen ist, wird der Kappenklauer als polnischer CEO identifiziert. Der Millionär scheint nicht besonders reumütig. Laut Medienberichten hat er sich in einem Forum zum Vorfall geäussert. Seine saloppe Rechtfertigung: «Wenn der Junge schneller gewesen wäre, hätte er die Cap auch gekriegt. Wie ich immer sage: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.»

Happy End für den beklauten Jungen

Während der privilegierte Kappengreifer online für Entrüstungswellen sorgt, teilt der polnische Tennisspieler Majchrzak auf seinem offiziellen Instagram-Account zwei Videos, auf denen er auch das um die Kappe betrogene Kind trifft. In den Clips ist zu sehen, wie der 29-jährige Tennisstar dem Jungen die Hand schüttelt und Geschenke überreicht – darunter eine Kappe.

Legende: Instagram / Kamil Majchrzak

Zum Video schreibt Majchrzak: «Heute hatte ich nach dem Aufwärmen eine nette Begegnung. Erkennt ihr (die Cap)?» Der Tennisspieler hatte anscheinend erst später vom Kappenklau erfahren und danach auf Instagram nach dem Jungen gesucht. Am Ende gingen also der CEO und der Junge mit einem signierten Cap nach Hause.

Kein Happy End gab es jedoch für Majchrzak: Nach seinem Spiel gegen den Schweizer Leandro Riedi musste er wegen einer Verletzung aufgeben.