Ein Video geht viral: Der polnische Tennisstar Majchrzak wollte einem Jungen seine Cap schenken – stattdessen schnappte sie sich ein CEO. Das Video ging viral.

Eigentlich sollte es eine schöne Geste sein: Der polnische Tennisspieler Kamil Majchrzak will nach einem Sieg an den US Open einem jungen Fan seine signierte Kappe überreichen. Doch noch bevor der Junge sein Geschenk entgegennehmen kann, schnappt sie ihm ein Mann vor der Nase weg. Das Video zeigt, wie das Kind anscheinend darum bittet, die Kappe zurückzubekommen. Doch der Mann bleibt ungerührt.

Legende: Eine begehrte Kappe von Kamil Majchrzak: Der polnische Spieler ist auf Platz 76 der Weltrangliste im Herreneinzel. Keystone / EPA / JOHN G. MABANGLO

Nachdem das Video auf Social Media viral gegangen ist, wurde der Kappenklauer als polnischer CEO identifiziert. Daraufhin kursierte auf einem polnischen Internetforum eine gefälschte Stellungnahme des Mannes, wie Medien berichteten. Demnach soll er sich damit gerechtfertigt haben, dass er schneller als der Knabe gewesen sei.

Die Stellungnahme stellte sich jedoch als falsch heraus, als sich der CEO über seine persönliche Facebook-Seite und die seines Unternehmens für den Vorfall entschuldigte. In der Aufregung habe er geglaubt, dass Majchrzak ihm die Kappe reiche. «Unabhängig davon, [...] hat meine Handlung den Jungen verletzt und die Fans enttäuscht.»

Er übernehme volle Verantwortung für sein schlechtes Urteilsvermögen, schrieb der CEO. Die Kappe habe er dem Jungen zugeschickt und bei der Familie um Entschuldigung gebeten. Auf Facebook hielt der Mann zudem fest, dass frühere Stellungnahmen zum Vorfall, die im Internet kursierten, falsch seien.

Happy End für den beklauten Jungen

Während der privilegierte Kappengreifer online für Entrüstungswellen sorgte, teilte der polnische Tennisspieler Majchrzak auf seinem offiziellen Instagram-Account zwei Videos, auf denen er auch das um die Kappe betrogene Kind trifft. In den Clips ist zu sehen, wie der 29-jährige Tennisstar dem Jungen die Hand schüttelt und Geschenke überreicht – darunter eine Kappe.

Legende: Instagram / Kamil Majchrzak

Zum Video schreibt Majchrzak: «Heute hatte ich nach dem Aufwärmen eine nette Begegnung. Erkennt ihr die Kappe?» Der Tennisspieler hatte anscheinend erst später vom Kappenklau erfahren und danach auf Instagram nach dem Jungen gesucht.

Kein Happy End gab es jedoch für Majchrzak: Nach seinem Spiel gegen den Schweizer Leandro Riedi musste er wegen einer Verletzung aufgeben.