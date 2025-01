In Kongo-Kinshasa zwingen Kämpfe zwischen Rebellen und Armee Hunderttausende Menschen in die Flucht.

Seit dem Vormarsch der Rebellenmiliz M23 sind sie im Osten des Landes nicht mehr sicher.

Internet und Elektrizität sind nicht mehr oder nur noch eingeschränkt nutzbar.

In Berichten ist von Leichen auf den Strassen, von Vergewaltigungen und Plünderungen die Rede.

Nach tagelangen schweren Kämpfen war die Miliz M23 in der Nacht auf Montag in die strategisch wichtige Provinzhauptstadt Goma eingedrungen, die in einem der rohstoffreichsten Gebiete des Kongos liegt und an Ruanda grenzt.

Neben den Anwohnern der Provinzhauptstadt seien auch mehr als 300'000 Menschen aus Lagern für Vertriebene in der Nähe auf der Flucht, meldete das UNO-Nothilfebüro OCHA in Genf. Mitarbeiter berichteten von Leichen in den Strassen. Die Spitäler seien völlig überfüllt mit Verwundeten, so die Welt­gesund­heits­organi­sation (WHO).

Die WHO hatte kurz vor der Schliessung des Flughafens in Goma am Wochenende noch Nachschub an medizinischem Material einfliegen können.

Vergewaltigungen und Plünderungen

Es gebe Berichte über zahlreiche Vergewaltigungen, das Internet funktioniere nicht mehr und Strom sowie Wasserversorgung seien eingeschränkt, teilte OCHA mit. Lagerhäuser des Welternährungsprogramms (WFP) wurden geplündert. «Das zeigt, wie verzweifelt die Menschen sind», sagte Shelley Thakral, WFP-Sprecherin in Kinshasa. «Die nächsten 24 Stunden werden kritisch sein, da die Vorräte knapp werden und die Frage ist, was die Menschen zum Überleben finden.»

1 / 4 Bild 1 von 4 Legende: Menschen protestieren auf den Strassen in Kinshasa gegen das Vordringen der von Ruanda unterstützten M23-Rebellen in die Provinzhauptstadt Goma. (28.01.2025) Keystone/ Samy Ntumba Shambuyi

2 / 4 Bild 2 von 4 Legende: Demonstranten posieren vor einem Feuer auf einer Strasse in Goma. (28.01.2025) Keystone/SAMY NTUMBA SHAMBUYI

3 / 4 Bild 3 von 4 Legende: Bevor die M23-Rebellen die Stadt Goma einnahmen, rückten kongolesische Regierungstruppen ausserhalb der Stadt ins Landesinnere aus. (24.01.2025) Keystone/ /Moses Sawasawa

4 / 4 Bild 4 von 4 Legende: Dutzende Verletzte der Kämpfe zwischen den M23-Rebellen und den Streitkräften werden im Spital in Goma behandelt. (24.01.2025) Keystone/ NADAA KAHASHY

Das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR appellierte an die Geberländer, Geld für Hilfe zur Verfügung zustellen. Die UNO-Organisationen warten auf eine Beruhigung der Lage, um die Menschen wieder zu versorgen. «Dies ist nicht nur eine regionale Angelegenheit, sondern eine globale Verantwortung», sagte UNHCR-Sprecher Matthew Saltmarsh.

Jahrelange Kämpfe zwischen Rebellen und Regierungstruppen

In der rohstoffreichen Provinz Nord-Kivu kämpft die Rebellenmiliz M23 seit Jahren gegen kongolesische Regierungstruppen und mit ihr verbündete Milizen. In den vergangenen Wochen konnte die M23 massive Gebietsgewinne verzeichnen. Sowohl die kongolesische Regierung als auch UNO-Experten werfen dem Nachbarland Ruanda vor, die M23 zu unterstützen und eigene Truppen im Ostkongo zu haben.

Demonstranten greifen Botschaften an – EU verurteilt Angriffe Box aufklappen Box zuklappen Demonstranten haben in der Demokratischen Republik Kongo nach Angaben der kenianischen Regierung drei afrikanische Botschaften angegriffen. Betroffen seien die Botschaftsgebäude von Kenia, Südafrika und Uganda in der Hauptstadt Kinshasa, sagte der kenianische Staatssekretär für Auswärtige Angelegenheiten Korir Sing'oei. Auch Botschaftspersonal sei demnach angegriffen worden. Bei den Ausschreitungen sind auch die belgische, die niederländische sowie die französische Botschaft angegriffen worden. In der Nähe mehrerer Botschaften, fänden derzeit gewalttätige Demonstrationen statt, teilte das Aussenministerium in Brüssel mit. «Dabei wurde auch ein Tor in Brand gesetzt, der Brand konnte aber schnell wieder unter Kontrolle gebracht werden.» Eine unmittelbare Gefahr für Botschaftsmitarbeiter und Besucher habe zu keinem Zeitpunkt bestanden. Die EU hat den Angriff auf Botschaften in der Demokratischen Republik Kongo verurteilt. Die Europäische Union fordere gemäss dem Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen den Schutz diplomatischer Vertretungen, sagte ein Sprecher der EU-Aussenbeauftragten Kaja Kallas in Brüssel.

Nach Angaben von Südafrika hat Ruandas Präsident Paul Kagame Waffen­still­stands­ver­hand­lungen und Friedensgesprächen mit Kongo inzwischen zugestimmt. Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa habe in der Nacht mit Kagame telefoniert. «Die beiden Staatsoberhäupter haben sich auf die dringende Notwendigkeit eines Waffenstillstands und einer Wiederaufnahme von Friedensgesprächen durch alle Konfliktparteien geeinigt», hiess es in einer Mitteilung der südafrikanischen Präsidentschaft.

1 / 3 Bild 1 von 3 Legende: Aus Furcht vor Gewalt fliehen Hunderttausende aus dem Kongo ins Nachbarland Ruanda...(26.01.2025) Keystone/MOISE NIYONZIMA

2 / 3 Bild 2 von 3 Legende: ...und nehmen dabei nur das Nötigste mit. (26.01.2025) Keystone/ MICHEL LUNANGA

3 / 3 Bild 3 von 3 Legende: Menschen, die vor dem Vormarsch der M-23-Rebellen fliehen, kommen mit einem Boot in Goma an. (22.01.2025) Keystone/ Moses Sawasawa

Kenias Präsident William Ruto, derzeit Vorsitzender der ostafrikanischen Staatengemeinschaft EAC, will einen Sondergipfel zur Lage im Ostkongo abhalten. Sowohl Ruanda als auch der Kongo sind EAC-Mitglieder. Ein genauer Zeitpunkt für das Treffen wurde noch nicht bekanntgegeben.

Frankreich und USA um Hilfe gebeten

Kenias Präsident William Ruto warb auch bei Frankreich und den USA um Unterstützung zur Beilegung der Feindseligkeiten.

Präsident Emmanuel Macron sowie US-Aussenminister Marco Rubio hätten ihre Unterstützung für die regionalen Bemühungen bekundet, den Konflikt im Ostkongo zu beenden, hiess es in einer Mitteilung der kenianischen Regierung.