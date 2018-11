Eine Tote und mehrere Verletzte bei Protesten in Frankreich

Aus Tagesschau am Mittag vom 17.11.2018.

Legende: Video Tote bei Blockaden in Frankreich abspielen. Laufzeit 00:23 Minuten.

Tote bei Blockaden in Frankreich

Eine Frau ist bei einer organisierten Strassenblockade von einer Autofahrerin überfahren worden.

In ganz Frankreich hat die Protestbewegung «Gilets Jaunes» zu solchen Strassenblockaden aufgerufen.

Die Proteste richten sich gegen geplante Steuererhöhungen auf Benzin und Diesel.

Die Autofahrerin sei wegen einer Strassenblockade in Panik geraten und habe die Demonstrantin überfahren, sagte Frankreichs Innenminister Christoph Castaner. Zudem seien bei den Protesten landesweit bisher über 100 Personen verletzt worden, drei davon schwer

Laut den lokalen Behörden hatten einige Demonstranten auf das Auto der Frau getrommelt, worauf diese flüchtete und eine Demonstrantin erfasste. Der Unfall ereignete sich nördlich von Grenoble in der Gemeinde Pont-de-Beauvoisin.

Landesweit 2000 Aktionen

Seit Samstagmorgen sind in Frankreich Proteste gegen höhere Treibstoffpreise in Gange. Die Bewegung «Gilets Jaunes» (Gelbe Warnwesten) hat dafür zu Strassenblocken an Verkehrsachsen, Kreiseln und Mautstellen aufgerufen.

Die Bewegung wehrt sich gegen die Pläne der Regierung, die Steuern auf Diesel und Benzin anzuheben. Laut Angaben der Regierung hätten fast 300'000 Menschen an gut 2000 Protestaktionen teilgenommen.

Seit Jahresbeginn sind die Steuern für Diesel bereits um 7,6 Cent pro Liter gestiegen, für Benzin um 3,9 Cent. Eine weitere Anhebung ist für 2019 geplant. Nach Angaben der französischen Zeitung «Libération» kostet ein Liter Super-Benzin aktuell durchschnittlich 1,53 Euro, bei Diesel sind es 1,51 Euro.

Polizei schreitet ein

Die Polizei hat wegen den Protesten rund 3000 zusätzliche Sicherheitskräfte aufgeboten, dies berichtet ein französischer Fernsehsender. Innenminister Castaner hatte die Demonstranten bereits am Dienstag gewarnt, dass die Einsatzkräfte überall einschreiten würden, wo es Blockaden gäbe. Vor dem Mont-Blanc-Tunnel wurde gegen Demonstranten Tränengas eingesetzt.

In der Bevölkerung erhielt der Protest vorab grosse Zustimmung: Nach einer Umfrage für den Sender «France» unterstützen knapp drei Viertel der Franzosen die «Gilets Jaunes»