Die TTP ruft ihre Kämpfer zu Anschlägen im ganzen Land auf. Was wollen die Taliban in Pakistan erreichen? Ein Überblick.

Worum geht es? Die Taliban in Pakistan – Tehrik-e-Taliban, kurz TTP – haben die Waffenruhe mit der pakistanischen Regierung aufgekündigt. Sie riefen ihre Kämpfer gleichzeitig dazu auf, im ganzen Land Vergeltungsanschläge zu begehen. Die Waffenruhe war seit Juni 2022 in Kraft. Sie war nach rund 20 Jahren bewaffneten Konflikts eingeführt worden. Als Grund für das Aufheben des Waffenstillstands geben die pakistanischen Taliban an, Taliban-Kämpfer würden durch das Militär der nordwestlichen Region Khyber Pakhtunkhwa und anderen Teilen des Landes verfolgt.

Gibt es einen Zusammenhang mit einem abgesagten Protestmarsch? Imran Kahn, ehemaliger Premier Pakistans, kämpft um vorgezogene Neuwahlen. Khan hat einen Protestmarsch zur Hauptstadt Islamabad aus Sorge vor Ausschreitungen abgesagt. Das Land könne dadurch nur verlieren, sagte er am Samstag vor Tausenden Anhängern in Rāwalpindi nicht weit von der Hauptstadt Islamabad.

Es könnte ein Kalkül der pakistanischen Taliban sein, dass die Regierung von mehreren Seiten unter Druck kommt und deshalb den Taliban Zugeständnisse machen muss.

Es war der erste öffentliche Auftritt des 70-Jährigen, nachdem er Anfang des Monats bei einer Kundgebung angeschossen wurde. Peter Hornung, ARD-Korrespondent für Südasien, sieht einen Zusammenhang zur Aufkündigung des Waffenstillstandes der Taliban mit der Regierung: «Die pakistanische Regierung ist unter Druck, denn Khan will tatsächlich Neuwahlen. Es könnte ein Kalkül der pakistanischen Taliban sein, dass die Regierung von mehreren Seiten unter Druck kommt und deshalb den Taliban Zugeständnisse machen muss.»

Was wollen die Taliban in Pakistan? Sie hätten mehrere politische Ziele, sagt Hornung, beispielsweise wollten sie aus der grossen Provinz an der Grenze zu Afghanistan die ehemaligen Stammesgebiete herauslösen. «Sie wollen einen eigenen Staat im Staat.» Es gebe auch eine Art Schattenregierung. Sie wollen ein eigenes islamistisches Regime in dieser Region einrichten. Sie seien dort zwar nicht so sichtbar, «aber jeder weiss, dass sie sich irgendwo verstecken.» Mehrere Erpressungsfälle durch Taliban seien in dieser Region bekannt geworden. «Wer Geld hat, bekommt eine SMS von den Taliban. Zahl oder du wirst Konsequenzen spüren.»

Legende: Ein Grenzübergang von Pakistan nach Afghanistan im Norden des Landes. REUTERS/Saeed Ali Achakzai

Wie stehen die afghanischen Taliban und pakistanische Taliban zueinander? Die Taliban in Afghanistan hätten ganz andere Voraussetzungen, sagt Hornung, denn sie regierten jetzt. Letztes Jahr hätten die afghanischen Taliban gesagt, dass sie nicht wollten, dass von ihrem Boden Terror ausgehe. Gleichzeitig sei es aber so, dass sich die pakistanischen Taliban nach Afghanistan zurückziehen. Früher war es umgekehrt, da habe sich die afghanischen Taliban in Pakistan versteckt. «Und nun sieht man, dass Drohungen der pakistanischen Taliban mit der Landesvorwahl von Afghanistan verschickt werden», so Hornung.