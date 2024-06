Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 79 Prozent, wie der isländische Sender RUV berichtete. Das war deutlich höher als bei der vergangenen Wahl. Wahlberechtigt waren fast 270’000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Legende: Halla Tómasdóttir als Vorsitzende von Sisters Capital an einer Veranstaltung der Clinton Global Initiative 2013 (CGI) in New York 2013. REUTERS / Adrees Latif