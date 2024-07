Wahl in UK

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Downing 10 wieder in Labour-Hand: Die Schlüssel zur berühmten schwarzen Tür mit der Nummer 10 in der Downing Street gehen nach 14 Jahren konservativer Regierung wieder an Labour über. Die Boulevardzeitung «The Sun» titelt: «Grossbritannien sieht Rot.» Gegen Freitagmittag dürfte König Charles III. als Staatsoberhaupt den Parteichef Starmer offiziell mit der Regierungsbildung beauftragen. Der scheidende Premier Rishi Sunak gratulierte ihm am frühen Morgen.

Legende: Der künftige britische Premierminister Keir Starmer feiert mit seinen Parteianhängern. Reuters/Suzanne Plunkett

Labour verdoppelt Sitzanzahl: Mindestens 412 der 650 Abgeordneten stellen neu die Sozialdemokraten (2 Wahlkreise werden noch ausgezählt) – gut doppelt so viele wie bisher. «Labour wird über genügend Sitze verfügen, um selbst die stärkste Oppositionsfraktion zu bilden», scherzt der Journalist Iain Dale.

Landesweit eroberten die Sozialdemokraten zahlreiche Wahlkreise von den Konservativen des bisherigen Regierungschefs Rishi Sunak. Nach dem Wahldebakel will Rishi Sunak den Parteivorsitz abgeben. Das kündigte er in London an.

00:24 Video Sunak tritt als Parteichef der Tories ab Aus News-Clip vom 05.07.2024. abspielen. Laufzeit 24 Sekunden.

Frühere Regierungschefin abgewählt: So viele Kabinettsmitglieder wie nie wurden abgewählt, auch die frühere Regierungschefin Liz Truss verliert ihr Mandat. Etliche Stimmen gehen an die rechtspopulistische Partei Reform UK. Deren Vorsitzender Nigel Farage, der einst den Brexit massgeblich vorangetrieben hatte, schafft es im achten Anlauf erstmals ins Unterhaus. Seine Partei dürfte die Tories weiter unter Druck setzen.

Die britische Parlamentswahl in Bildern

1 / 10 Legende: Labour-Parteichef Keir Starmer feiert gemeinsam mit seinen Anhängern den klaren Wahlsieg. Reuters/Suzanne Plunkett 2 / 10 Legende: Keir Starmer und seine Frau Victoria Starmer während der Feier des Wahlsiegs in der Tate Modern in London. Reuters/Suzanne Plunkett 3 / 10 Legende: Der abtretende britische Premierminister Rishi Sunak macht nach den Weg frei für seinen Nachfolger. Reuters/Darren Staples 4 / 10 Legende: Labour-Chef Keir Starmer wird neuer britischer Premierminister. Keystone 5 / 10 Legende: Die ganze Nacht ist in den Wahlbezirken ausgezählt worden. Keystone 6 / 10 Legende: Die Wahlbeteiligung liegt bei 60 Prozent. Keystone 7 / 10 Legende: Bereits in den frühen Morgenstunden war klar: Für die Partei von Rishi Sunak endet eine 14-jährige Periode der Regierungsführung. Keystone 8 / 10 Legende: Bis 23 Uhr am Donnerstag konnten die Wahlberechtigten in Grossbritannien und Nordirland an die Urnen. Keystone 9 / 10 Legende: Keir Starmer wird von Medienschaffenden umringt. Am Wahltag ist er ein gefragter Mann. Reuters 10 / 10 Legende: Der ehemalige: Keir Starmer trat in die Fussstapfen von Jeremy Corbyn, der vor ihm Labour-Chef war. Reuters

Das ist der neue britische Premier: «Die Menschen haben gesprochen, sie sind bereit für den Wandel. Sie haben abgestimmt und es ist an der Zeit, dass wir liefern», sagte Keir Starmer. Starmer, der seine bodenständige Herkunft betont, war früher Chef der Anklagebehörde Crown Prosecution Service, und hat zwei Kinder im Teenageralter. Starmer siegte in seinem Londoner Wahlkreis Holborn and St Pancras deutlich. Allerdings verlor er im Vergleich zu 2019 rund 17 Prozentpunkte.

Breite Strömungen innerhalb der Labour-Partei Box aufklappen Box zuklappen Starmer muss zunächst einmal alle Strömungen innerhalb der Partei bei Laune halten. Der linke Flügel um Ex-Parteichef Jeremy Corbyn, der 2019 krachend gegen den damaligen konservativen Premier Boris Johnson verlor und anschliessend von Starmer aus der Partei gedrängt wurde, dürfte aufbegehren, wenn Labour zu sehr in die politische Mitte rückt. Den Platz dafür haben die Konservativen mit ihrem starken Rechtskurs der vergangenen Jahre freigegeben.

Durchaus enges Rennen: Im britischen Mehrheitswahlrecht gelingt nur dem Sieger eines Wahlkreises der Sprung ins Unterhaus. Stimmen für die unterlegenen Kandidaten haben keine Auswirkungen. Tatsächlich geht es durchaus eng zu: Obwohl Labour im Unterhaus fast eine Zweidrittelmehrheit erreichen dürfte, hat die Partei wahrscheinlich deutlich unter 50 Prozent der Stimmen erhalten. Das zeigt sich auch im Ergebnis der kleineren Parteien. Die Liberaldemokraten können laut Prognose die Zahl ihrer Sitze verfünffachen, die Rechtspopulisten von Reform UK kommen aus dem Stand auf 13 Abgeordnete – deutlich mehr als erwartet.

Gewaltige Herausforderungen Box aufklappen Box zuklappen Die Wählerbindung dürfte schwierig werden. Das Land steht vor enormen Herausforderungen. Der staatliche Gesundheitsdienst NHS liegt am Boden, es gibt zu wenig Wohnraum, die maroden Gefängnisse sind überfüllt, es herrscht akuter Fachkräftemangel, der Brexit ist noch immer nicht überwunden, das Vertrauen in die Politik erschüttert. Die Liste liesse sich fortführen. Nur gibt es eigentlich kein Geld, um Verbesserungen zu finanzieren und notwendige Investitionen anzuschieben. Labour will Steuererleichterungen für Privatschulen streichen, Steuerschlupflöcher für wohlhabende Ausländer schliessen sowie die Übergewinnabgabe für Energieunternehmen erhöhen. Für Privathaushalte, die ohnehin unter der höchsten Steuerlast seit Jahrzehnten klagen, soll sich aber nichts ändern. Auf Starmer und Labour warten nach der ersten Gipfelbesteigung noch viele weitere Berge.

Reaktionen aus der Politik: Die SP Schweiz hat der Labour-Partei zum Erfolg gratuliert. In einem Beitrag auf der Kurznachrichtenplattform X spricht die SP von einem «beeindruckenden Wahlsieg». Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen äusserte sich auf X, ebenso der australische Premierminister Anthony Albanese, sowie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski.