Iohannis muss in Rumänien wohl in die Stichwahl

Laut ersten Prognosen gewinnt Amtsinhaber Klaus Iohannis die Präsidentenwahl.

Der 60-Jährige kommt demnach auf 39 Prozent der Stimmen.

Er verfehlte aber die für einen Sieg in der ersten Runde notwendige absolute Mehrheit. Damit kommt es zu einer Stichwahl.

Über 18 Millionen Wahlberechtigte waren aufgerufen, sich für einen von 14 Kandidaten zu entscheiden. Amtsinhaber und Favorit Klaus Iohannis kam laut ersten Prognosen auf 39 Prozent der Stimmen. Er verfehlte aber die für einen Sieg in der ersten Runde notwendige absolute Mehrheit und muss in zwei Wochen in einer Stichwahl gegen den Zweitplatzierten antreten.

Sollten sich die Prognosen aufgrund von Nachwahlbefragungen bestätigen, würde die Sozialdemokratin Viorica Dancila in der Stichwahl gegen Iohannis antreten. Sie kann demnach mit 22.5 Prozent rechnen.