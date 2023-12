Der Ex-Präsident der USA, Donald Trump, wird im US-Bundesstaat Maine nicht zu den Vorwahlen für die US-Präsidentschaftswahlen zugelassen.

Dies entschied die oberste Wahlbehörde des Bundesstaates.

Zuvor war er auch im Bundesstaat Colorado ausgeschlossen worden.

Der Entscheid kann noch weitergezogen werden.

Die Staatssekretärin von Maine, Shenna Bellows, begründete den Entscheid damit, dass Trump bezüglich des Sturms auf das Kapitol einen Aufstand angezettelt habe. Er habe falsche Behauptungen über Wahlbetrug bei der Wahl 2020 verbreitet.

Sturm aufs Kapitol 2021 Box aufklappen Box zuklappen Anhänger des damals abgewählten Präsidenten Donald Trump hatten am 6. Januar 2021 den Sitz des US-Parlaments in Washington erstürmt. Dort war der Kongress zusammengekommen, um den Sieg des Demokraten Joe Biden bei der Präsidentenwahl formal zu bestätigen. Trump hatte seine Anhänger zuvor bei einer Rede mit der Lüge aufgewiegelt, er sei durch massiven Wahlbetrug um einen Sieg gebracht worden.

Vergangene Woche hat bereits der Bundesstaat Colorado den Ex-Präsidenten von den Vorwahlen ausgeschlossen. Dagegen wurde Berufung eingelegt. Auch der Entscheid in Maine kann weitergezogen werden.

Anders sieht es aus im Bundesstaat Michigan. Dort lehnte das Oberste Gericht es ab, sich mit der Frage zu befassen. Daher bleibt die Entscheidung der unteren Instanz in Kraft. Diese entschied, dass die Teilnahme Trumps an den Vorwahlen nicht Sache des Landesgerichts sei.

Audio Aus dem Archiv: Trump von Vorwahlen in Colorado ausgeschlossen 02:14 min, aus HeuteMorgen vom 20.12.2023. Bild: Reuters/Jonathan Ernst abspielen. Laufzeit 2 Minuten 14 Sekunden.

Trumps Gegner berufen sich in mehreren Bundesstaaten auf den 14. Zusatz zur Bundesverfassung, der aus den Zeiten des Bürgerkriegs stammt. Er untersagt Personen die Ausübung eines Amtes, wenn sie nach dem Ablegen eines Eides auf die USA «einen Aufstand oder eine Rebellion» begangen haben. Trumps Kritiker sehen seine Verwicklung in den Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 als belegt an.