Legende: Der amtierende Premier Albin Kurti möchte weiterregieren. Keystone/Visar Kryeziu

Bei den Parlamentswahlen am Sonntag entscheidet sich auch, wer die neue Regierung stellen wird. In den Umfragen führt die links-nationalistische Partei Vetevendosje von Amtsinhaber Albin Kurti. Die konservativen Oppositionsparteien PDK und LDK dagegen sind weit abgeschlagen.

Dennoch könnte es sein, dass Kurti trotz Wahlsieg nicht erneut Premierminister wird. Er, wie auch die Opposition, haben jeweils eine Koalition ausgeschlossen. Während Kurti die Oppositionsparteien als korrupt bezeichnet, sehen diese in ihm einen Populisten.

Sollte der amtierende Ministerpräsident also eine absolute Mehrheit verpassen, droht ihm nach vier Jahren an der Macht der Gang in die Opposition.