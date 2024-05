Am 29. Mai 2024 finden in Südafrika die Parlamentswahlen statt​​. Rund 27 Millionen Südafrikanerinnen und Südafrikaner sind wahlberechtigt. Die wichtigsten Parteien sind der regierende African National Congress (ANC), die grösste Oppositionspartei Democratic Alliance (DA), die Economic Freedom Fighters (EFF) und die uMkhonto we Sizwe (MK) Partei von Jacob Zuma, dem ehemaligen Präsidenten Südafrikas. Der ANC, unter der Führung von Präsident Cyril Ramaphosa, steht vor der Herausforderung, seine Mehrheit zu verteidigen, da wachsende Unzufriedenheit mit Korruption und wirtschaftlichen Problemen die Bevölkerung bewegt​​.

Die Wahlkampfthemen konzentrieren sich auf Arbeitslosigkeit, Korruption und Bildungsreformen. Besonders die EFF hat durch ihre radikalen Wirtschaftsreformen und Versprechen einer besseren Bildung an Unterstützung gewonnen. Die Wahlbeteiligung wird entscheidend sein, um den Ausgang dieser Wahlen zu bestimmen. Diese Wahl hat das Potenzial, die politische Landschaft Südafrikas erheblich zu verändern und wird weltweit aufmerksam verfolgt. Der Präsident wird vom Parlament gewählt, nicht direkt vom Volk.