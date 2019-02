Eine Prinzessin will Premierministerin werden

Wahlen in Thailand

Legende: Video Tabubruch in Thailand abspielen. Laufzeit 00:56 Minuten.

Tabubruch in Thailand

In Thailand tritt die ältere Schwester des Königs, Prinzessin Ubolratana, als eine der Spitzenkandidatinnen für die Parlamentswahl an.

Die 67-Jährige gab ihre Bewerbung für das Amt der Premierministerin bei der Wahl am 24. März bekannt.

Die Prinzessin geht für eine Partei ins Rennen, die von Anhängern des gestürzten ehemaligen Premiers Thaksin Shinawatra getragen wird.

Prinzessin Ubolratana ist das älteste von vier Kindern des jahrzehntelangen Königs Bhumibol. Seit dessen Tod 2016 steht ihr Bruder Maha Vajiralongkorn an der Spitze der Monarchie. Der 66-Jährige ist allerdings noch nicht offiziell gekrönt. Dies soll erst Anfang Mai geschehen.

Es ist das erste Mal in der Geschichte des südostasiatischen Landes, dass sich jemand aus dem Königshaus bei einer Parlamentswahl bewirbt.

Wahlen als Schritt zur Demokratie

Damit geht die im Volk sehr populäre Prinzessin direkt in Konkurrenz zum amtierenden Regierungschef Prayut Chan-o-Cha (64). Der General ist seit einem Militärputsch 2014 an der Macht.

Mit der Parlamentswahl am 24. März soll Thailand zurück in Richtung Demokratie. Die Parlamentswahl wurde in den vergangenen Jahren immer wieder verschoben.