Ayari arbeitet seit 2011 für den Thinktank International Crisis Group als Analyst für Tunesien. Er doktorierte zuvor in Politikwissenschaften und forschte am Institut für Recherchen und Studien über die arabische und muslimische Welt (IREMAM) in Aix-en-Provence, Frankreich. Am IREMAM hat er einen Lehrauftrag.