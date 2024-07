Legende: Imago / Mark Hertzberg

Ganz anders als bei den Demokraten ist die Stimmung aktuell bei den Republikanern. Beim Parteitag in Milwaukee, Wisconsin, wurde Trump am Montag offiziell zum Präsidentschaftskandidaten der Partei gekürt. Seit Beginn des Spektakels in der riesigen Veranstaltungshalle läuft Trump dort jeden Abend unter dem Jubel seiner Parteikollegen auf.

Seine erste grosse Bewährungsprobe hatte dort am Mittwochabend Trumps Vizekandidat J. D. Vance. Er stellte Trump in seiner Rede als Mann der Mässigung dar, der nach dem Attentat zur Einheit aufgerufen habe. Gleichzeitig präsentierte sich der gefeierte Buchautor und studierte Jurist als Mann des Volkes. Der 39-Jährige versuchte in seiner Rede, besonders weisse Arbeiter in den sogenannten Swing States anzusprechen.

Trump selber wird seine Rede am Donnerstagabend (Ortszeit) halten – also in der Nacht auf Freitag (MESZ).