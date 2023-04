Streik legt Flughäfen in Deutschland lahm

Aufgrund der Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi fallen in Deutschland rund 700 Abflüge aus.

Betroffen sind die Flughäfen in Hamburg, Düsseldorf und Köln/Bonn und Stuttgart.

Auch die Fluggesellschaft Swiss streicht einige Flüge nach Deutschland.

02:47 Video Aus dem Archiv: Grosser Verkehrsstreik legt Deutschland lahm Aus Tagesschau vom 27.03.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 47 Sekunden.

Die Arbeitsniederlegung hat heute Morgen begonnen und endet in der Nacht auf Samstag. Der Flughafenverband ADV erklärte jüngst, dass etwa 100'000 Passagiere davon betroffen seien. Alleine in Hamburg werden am Donnerstag und Freitag alle 306 Abflüge und rund ein Drittel der Landungen gestrichen, meldet der Flughafen.

Die Gewerkschaft Verdi verhandelt seit Jahren mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS), um die Zeitzuschläge für Nacht-, Samstags-, Sonntags- und Feiertagsarbeit zu erhöhen und eine bessere Entlohnung von Überstunden durchzusetzen. Trotz aktueller Streiks gab es bisher keinen Durchbruch.

Legende: Die Gewerkschaft Verdi hat für Donnerstag und Freitag zu Warnstreiks an mehreren deutschen Flughäfen aufgerufen. Sie fordert höhere Zeitzuschläge für Nacht- und Feiertagsarbeit KEYSTONE/DPA/Christian Charisius

«Wir fordern den BDLS auf, in den Verhandlungen am 27. und 28. April endlich ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen, um weitere Streiks zu vermeiden und den Konflikt noch vor Pfingsten zu beenden», sagte Wolfgang Pieper von Verdi.

Auch die Bahn streikt

Die Bahn hingegen wird am Freitag kaum eine Reisealternative sein, da auch die Bahn-Gewerkschaft EVG am Freitag von 03:00 bis 11:00 Uhr streikt. Der Fernverkehr soll ab dem Mittag schrittweise wieder aufgenommen werden, jedoch müsse mit massiven Auswirkungen noch bis in den Abend hinein gerechnet werden, meldet die Deutsche Bahn.

Auch Bahn- und Flugverkehr in der Schweiz betroffen Box aufklappen Box zuklappen Die SBB teilte auf Anfrage mit, dass noch nicht ganz klar sei, wie gross die Auswirkungen für den Schweizer Bahnverkehr ausfallen werden. Man rechne aber mit Einschränkungen. Die deutschen Züge, die durch die Schweiz fahren, würden ab der Grenze durch Züge der SBB ersetzt. Weil auch die Gewerkschaft Verdi an einigen deutschen Flughäfen am Freitag die Arbeit niederlegt, muss die Fluggesellschaft Swiss einige Flüge von und nach Hamburg, Düsseldorf und Köln streichen.

Es sei Zufall, dass die beiden Gewerkschaften EVG und Verdi an den gleichen Tagen zum Streik aufgerufen haben. Man habe sich nicht miteinander abgesprochen, teilen die Gewerkschaften mit.