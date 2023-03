Grosser Verkehrsstreik wird am Montag Deutschland lahmlegen

Am kommenden Montag wird der Zugverkehr in Deutschland wegen eines Warnstreiks der Gewerkschaften grösstenteils stillstehen.

Die Deutsche Bahn teilt mit, dass der gesamte Fernverkehr am Montag eingestellt wird. Auch der Nahverkehr in Deutschland werde stark beeinträchtigt sein.

Betroffen ist damit auch die Schweiz. Die SBB rät von einer Reise nach Deutschland am 27. März dringend ab.

Audio Archiv: Streikwelle in Europa – was das mit steigenden Preisen zu tun hat 16:58 min Bild: Reuters abspielen. Laufzeit 16 Minuten 58 Sekunden.

Sowohl der Bahn- und Busverkehr als auch Flughäfen sollen bundesweit zu grossen Teilen lahmgelegt werden, kündigten die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sowie die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) in Berlin an. Die Gewerkschaften begründen den Streik mit mangelnden Fortschritten bei den Lohngesprächen. Bereits am Sonntagabend sind laut Aussagen der Gewerkschaften erste Auswirkungen spürbar.

Der Warnstreik werde sich auch am Dienstag noch auf den Bahnverkehr auswirken, teilte die Deutsche Bahn (DB) mit. Fahrgäste, die für Montag oder Dienstag eine Bahnreise gebucht haben, könnten ihr Billett noch bis und mit dem 4. April flexibel nutzen. Sitzplatzreservierungen könnten kostenlos storniert werden.

Der Warnstreik in Deutschland dürfte auch Auswirkungen auf die Schweiz haben, allerdings nur auf den Grenzverkehr. Denn die SBB bereitet sich vor: Sie ersetzt am Montag zahlreiche grenzüberschreitende Züge – zumindest in der Schweiz selbst, wie eine SBB-Sprecherin zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagt. Der nationale Zugverkehr sei vom Streik also nicht betroffen.

Flughäfen Frankfurt und München stehen still

Der Flughafen Frankfurt am Main hatte bereits mitgeteilt, nach der Warnstreikankündigung gebe es am Montag keinen regulären Passagierverkehr am Frankfurter Luftfahrt-Drehkreuz. «Alle Aufgaben, die einen vollumfänglichen Flugbetrieb ermöglichen», seien aufgrund des Warnstreiks ausgesetzt, teilte die Betreibergesellschaft Fraport mit.

Auch am Flughafen München wird wegen des ganztägigen Warnstreiks der reguläre Betrieb eingestellt. Es werde «kein regulärer Passagier- und Frachtverkehr am Münchner Airport stattfinden», teilt die Flughafengesellschaft mit. Passagiere, die eine Flugreise von oder nach München geplant haben, sollen sich mit ihrer Fluggesellschaft in Verbindung setzen.

Der Vorsitzende der Flughafengesellschaft München, Jost Lammers, sagte, die von Verdi angekündigte Arbeitsniederlegung stelle eine «beispiellose Eskalation dar und ist überzogen und völlig unverhältnismässig». Das Drehkreuz München werde damit praktisch stillgelegt.