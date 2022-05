Legende: Ein Tabakfeld in Kanton Waadt. Keystone

Volkswirtschaftlich hat der Glimmstängel Kosten und Nutzen. So kostet das Rauchen laut Berechnungen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) die Gesellschaft hierzulande rund 3.9 Milliarden Franken im Jahr. Das sind die Ausgaben für die Behandlung von Krankheiten, die durch das Rauchen auftreten, also die direkten Kosten.

Expertinnen und Experten sagen, das sei sehr vorsichtig gerechnet. Denn es gibt auch indirekte Kosten, etwa wenn die betroffene Person bei der Arbeit fehlt oder weniger leistungsfähig ist. Für regelmässige Raucherinnen und Raucher stehen die Kosten für das Rauchen im Haushaltsbudget wahrscheinlich im Vordergrund. Denn das durchschnittliche Päckchen Zigaretten kostet um die 8 Franken. Je nachdem, wohin man reist, ist es mehr: In Australien etwa kostet die Packung über 18 Franken.

Die Unterschiede sind so gross, weil auf Raucherwaren Steuern erhoben werden. Diese sind unterschiedlich hoch. In der Schweiz besteht etwa die Hälfte des Preises aus Tabaksteuern. Das Geld fliesst in die AHV und IV. Mehr als 2 Milliarden Franken zahlen die Raucherinnen und Raucher – dazu zählt rund ein Viertel der Bevölkerung – so jedes Jahr in die AHV und IV ein, das sind 5 Prozent aller Einnahmen, die dem Sozialwerk zugutekommen. Der Bund investiert zudem in die Prävention.

Ein weiterer Nutzen, wirtschaftlich gesehen, sind die Arbeitsplätze, die die Tabakindustrie schafft. Einige Konzerne haben in der Schweiz ihren Sitz oder gar Fabriken, vor allem in der Westschweiz. Die Tabakindustrie spricht davon, dass sie in der Schweiz für etwa 11'000 Arbeitsplätze verantwortlich ist, das heisst direkt oder indirekt. Und die Branche entrichtet hier auch Steuern.