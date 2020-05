Flugschreiber nach Absturz in Pakistan gefunden

Was war die Ursache?

Nach dem Absturz einer Passagiermaschine in einem Wohngebiet in Pakistan ist der Flugschreiber geborgen worden.

Dieser soll nun der Untersuchungskommission übergeben werden, wie ein Sprecher von Pakistan International Airlines (PIA) mitteilte.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums der Provinz Sindh kamen 97 der 99 Insassen bei dem Unglück ums Leben. Die Maschine hatte am Freitag eine Schneise der Verwüstung hinterlassen, als sie nur wenige Minuten vor der Landung in der Stadt Karatschi abstürzte. Die Bergungsarbeiten gingen am Sonntag weiter.

Bild 1 / 6 Legende: Einsatzkräfte bergen das Wrack des Passagierflugzeugs, das am 22. Mai 2020 in ein Wohngebiet der pakistanischen Stadt Karatschi gekracht ist. Keystone Bild 2 / 6 Legende: Der Absturz hat eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Keystone Bild 3 / 6 Legende: Trümmer zerstörter Häuser und Flugzeugteile sind in den engen Strassen des Gebiets verteilt, das als «Model Colony» bekannt ist. Keystone Bild 4 / 6 Legende: Die Krankenwagen dringen mit Mühe zum Unglücksort vor. Es konnten mehrere Überlebende geborgen werden. Keystone Bild 5 / 6 Legende: Verletzte werden aus den Trümmern eingestürzter Gebäude herausgezogen. Gleichzeitig kämpfen Feuerwehrleute gegen Brände. Keystone Bild 6 / 6 Legende: Auch Bewohner eilen zur Hilfe und suchen in der Verwüstung nach Überlebenden. Keystone

Ein Überlebender schilderte im Fernsehen die dramatischen Momente des Absturzes. «Die Menschen gerieten in Panik und begannen laut zu beten», erzählte Muhammad Zubair dem Sender «Geo TV» am Abend nach dem Absturz des Airbus A320. «Der Pilot hielt das Flugzeug für die nächsten zehn bis fünfzehn Minuten in der Luft und machte eine zweite Ansage zur Landung, aber das Flugzeug stürzte ab», sagte Zubair. Überall sei Feuer zu sehen gewesen. «Überall waren Schreie von Kindern, Erwachsenen und älteren Menschen zu hören.» Er habe sich befreit und sei aus etwa drei Metern Höhe aus dem Wrack gesprungen.

Er erlitt Verbrennungen, ist laut Behörden aber in einem stabilen Zustand. Bilder kurz nach dem Unglück zeigten ein Bild der Verwüstung. Anwohner im Stadtteils «Model Colony» eilten zur Hilfe und suchten nach Überlebenden. Der Unglücksort lag nur etwa zwei Kilometer von der Landebahn entfernt. Acht Anwohner wurden bei dem Absturz verletzt. Die genaue Ursache für den Absturz war auch am Sonntag nicht bekannt.