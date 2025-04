US-Präsident Donald Trump droht immer wieder mit Zöllen als Teil seines Handelskriegs, der sich auch gegen China richtet. Dabei geht es auch um Chinas Einfluss auf dem amerikanischen Doppelkontinent. China hat seinen Handel mit Südamerika in den letzten Jahren deutlich verstärkt, etwa mit Peru und Chile. Die beiden südamerikanischen Länder bauen deshalb ihre Häfen an der Pazifikküste immer weiter aus.

Legende: Der Hafen von Chancay in Peru ist über hundert Fussballfelder gross. Keystone/PAOLO AGUILAR

Der Hafen Chancay in Peru liegt nördlich von Lima. Es ist ein Hafen der Superlative und über hundert Fussballfelder gross.

Rund um den Hafen werden Eisenbahnen gebaut, denn Chancay wird ein grosser regionaler logistischer Hub sein für Südamerika.

Auch die grössten Containerschiffe können in Chancay fast vollautomatisch an- und ablegen. «Dieser Hafen ist sehr wichtig für Peru, denn er kurbelt die Wirtschaft an. Rund um den Hafen werden Eisenbahnen gebaut, denn Chancay wird ein grosser regionaler logistischer Hub sein für Südamerika», sagt Mario de las Casas von Cosco.

Hafenausbau in Peru

Gold und Kupfer aus Peru, aber auch Eisenerz und Soja aus Brasilien sollen über den peruanischen Hafen in Richtung China verschifft werden, sagte de las Casas im chinesischen Staatsfernsehen.

Gebaut wurde Chancay mit chinesischen Geldern in der Höhe von 3.4 Milliarden US-Dollar. Es war eine Rieseninvestition, jedoch nicht ohne triftigen Grund.

Der Hafen in Chancay ermöglicht erstmals einen direkten Transport über den Pazifik – ohne Zwischenstopps in Mexiko oder Kalifornien.

Der neue Hafen verkürzt die Reisezeit nach China: Die Überfahrt bis Schanghai dauerte bisher mit Umwegen über andere Häfen bis zu 40 Tage, neu sind es nur noch 23 Tage, erklärt der Cosco-Repräsentant: «Der Hafen in Chancay ermöglicht erstmals einen direkten Transport über den Pazifik – ohne Zwischenstopps in Mexiko oder Kalifornien.»

Legende: Auch Chile will einen Hafen ausbauen: San Antonio. Reuters/Rodrigo Garrido

Weniger gern hört man dies in Perus Nachbarland Chile. Chile ist nicht nur der grösste Kupferproduzent der Welt. Das Land mit der fast 6500 Kilometer langen Pazifikküste war bisher auch das südamerikanische Land mit den meisten und modernsten Häfen der Region.

Auch Chile baut einen Hafen aus

Das hat sich mit Chancay nun schlagartig geändert. Nur wenige Wochen nach der Eröffnung des peruanischen Riesenhafens gab die chilenische Regierung bekannt, den grössten Hafen Chiles ausbauen zu wollen: den Hafen von San Antonio.

Legende: Die Häfen in Südamerika verkürzen die Schifffahrt nach China beziehungsweise Schanghai. Reuters/Rodrigo Garrido

«Der Ausbau des Hafens von San Antonio ist wichtig. Wir vergrössern den Hafen in vier Etappen. Wir hoffen, dass der erste Teil im Jahr 2036 in Betrieb gehen kann – er wird die Kapazität von eineinhalb Millionen Containern pro Jahr haben – was auch der Kapazität des Hafens von Chancay entspricht», sagt Chiles Transportminister Juan Carlos Muñoz bei einer Pressekonferenz in Santiago. Und er betonte, die beiden Häfen Chancay und San Antonio seien keine Konkurrenz.