Die Deutsche Bahn stellt den Verkehr bundesweit ein.

Der Bahnverkehr wird wegen einer Funkstörung gestoppt.

Vorläufig werden demnach alle Züge an Bahnhöfen zurückgehalten. Dies bestätigt ein Sprecher der Deutschen Bahn am Abend auf Anfragen der Nachrichtenagentur DPA.

Zurzeit ist der Schweizer Zugverkehr nicht betroffen.

Den Angaben des Sprechers zufolge ist der digitale Bahnfunk GSMR gestört. «Unsere Techniker sind mit Hochdruck daran, die Störung zu beheben», sagte er weiter.

Bahnchefin Evelyn Palla sagte der «Bild"-Zeitung, der bundeseigene Konzern kenne die genaue Ursache für die bundesweite Störung bisher nicht.

Legende: In einigen Städten in Deutschland war auch der S-Bahn betroffen. In Berlin war der Verkehr im gesamten S-Bahn-Netz eingestellt. KEYSTONE/DPA/Carsten Koall (Symbolbild)

«Wir versuchen jetzt, die Züge in die Bahnhöfe zu bekommen, damit die Reisenden aussteigen können. Und dann müssen wir das Problem, das wir noch nicht kennen, beheben», sagte Palla.

Schweizer Zugverkehr derzeit nicht betroffen

Der Schweizer Zugverkehr ist derzeit nicht von der Störung betroffen, wie SBB-Sprecher Moritz Weisskopf auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Lediglich ein Zug verkehre aktuell mit Verspätung. Die SBB stünden mit der Deutschen Bahn in Kontakt, um die Lage weiter zu beurteilen.