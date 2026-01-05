Am Amsterdamer Flughafen Schiphol behindern Schnee und Eis den Flugverkehr weiterhin massiv.

Heute werden 450 Flüge gestrichen. Sieben Flüge betrifft die Swiss.

Wegen Schnee und Eis hat der Flughafen Schiphol in Amsterdam heute erneut Hunderte Flüge gestrichen. Betroffen seien, Stand jetzt, 450 Flüge, berichtet die niederländische Nachrichtenagentur ANP.

Es könnten im Verlauf des Tages aber noch mehr werden. Schiphol ist einer der wichtigsten europäischen Knotenpunkte im Flugverkehr.

Bereits in den vergangenen Tagen kam es wegen des Winterwetters und des Enteisens der Maschinen zu Verspätungen und dem Ausfall etlicher Flüge.

Legende: Am Flughafen Schipol werden 450 Flüge gestrichen. Keystone/KOEN VAN WEEL

Auch Swiss betroffen

Auch die Fluggesellschaft Swiss musste für heute sieben Flüge annullieren. Betroffen sind die Flüge LX737 Amsterdam – Zürich von heute Morgen früh, sowie die Rotationen Zürich – Amsterdam – Zürich LX724/725, LX728/729, LX734/735. Aktuell ist geplant, dass die Swiss den Abendflug LX736 Zürich – Amsterdam durchführt, dies kann sich jedoch je nach Situation in Amsterdam im Lauf des Tages noch ändern.

Bereits in den vergangenen Tagen musste die Swiss Flüge von und nach Amsterdam annullieren. Dies betraf zwischen dem 2. und 4. Januar insgesamt 17 Flüge.