Mit der traditionellen Prozession von Jerusalem nach Bethlehem haben im Heiligen Land die Zeremonien zum Weihnachtsfest begonnen.

Über die Weihnachtsfeiertage wird mit rund 120'000 Besucherinnen und Besuchern aus aller Welt gerechnet.

Christen aus aller Welt feiern derzeit im Heiligen Land Weihnachten. Die traditionelle Weihnachtsprozession kam am Samstagnachmittag in Bethlehem an. Der Wagenkonvoi, angeführt vom Oberhaupt der katholischen Kirche im Heiligen Land, Pierbattista Pizzaballa, war in Jerusalem aufgebrochen. Den letzten Teil des Wegs bis zum Krippenplatz in Bethlehem legte der Patriarch zu Fuss zurück. Dort wurde er von christlichen Repräsentanten in Empfang genommen.

Ein riesiger Christbaum mit einem Stern an der Spitze schmückt den Krippenplatz vor der Geburtskirche in Bethlehem. Die kleine Stadt im Westjordanland wird als Geburtsort Jesu verehrt. Pizzaballa sollte dort später die Mitternachtsmesse zelebrieren.

Über die Weihnachtsfeiertage wird anders als in den vergangenen zwei Jahren, als noch strenge Corona-Beschränkungen galten, wieder mit Zehntausenden von Besuchern gerechnet. Das israelische Tourismusministerium hat sich auf rund 120'000 Pilger aus aller Welt eingestellt.

Mehr Angriffe auf Christen im Westjordanland

In ihrer Weihnachtsbotschaft hatten die Repräsentanten verschiedener Kirchen im Heiligen Land einen Anstieg von Angriffen auf Christen und Diskriminierung beklagt. «Diese entmutigende Atmosphäre hat zu Hoffnungslosigkeit geführt, vor allem bei unserer christlichen Jugend», hiess es in der Botschaft. Sie fühlten sich im Land ihrer Vorfahren nicht mehr willkommen, viele von ihnen verliessen die Region. Daher sei der Anteil der Christen weiter gesunken.

Von rund fünf Millionen Palästinensern im Westjordanland und Gazastreifen seien nur noch weniger als zwei Prozent Christen. Nach jüngsten Angaben des israelischen Statistikbüros leben in Israel rund 185'000 arabische Christen, die etwa 1.9 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Israel hat insgesamt rund 9.6 Millionen Einwohner, etwa drei Viertel davon Juden.