Papst Franziskus hat den Weihnachtsgottesdienst im Petersdom als Mahnung für den Frieden genutzt. Er erinnerte an die Weihnachtsbotschaft «Friede auf Erden den Menschen». Mit Blick auf den Krieg im Nahen Osten fügte Franziskus hinzu: «Unser Herz ist heute Abend in Bethlehem, wo der Friedensfürst noch immer von der zum Scheitern verurteilten Logik des Krieges zurückgewiesen wird, vom Lärm der Waffen.»

Weihnachten steht in diesem Jahr insbesondere unter dem Eindruck der Kriege im Gazastreifen und in der Ukraine.

Am Gottesdienst im Petersdom nahmen nach Angaben des Vatikans etwa 7000 Menschen teil. Zudem wurde das Geschehen auf dem Petersplatz vor der Kirche von tausenden Menschen auf grossen Bildschirmen verfolgt.

Legende: Blick auf den Papstaltar in der Basilika Sankt Peter im Zentrum der Vierung des Petersdoms unter der Hauptkuppel mit dem Ziborium (Altaraufbau) mit dem Baldachin. REUTERS / Remo Casilli

Nach der Christmette an Heiligabend wird Papst Franziskus am Montag, dem Weihnachtstag, um 12 Uhr im Vatikan seine traditionelle Weihnachtsbotschaft verlesen. Von der Loggia über den Portalen des Petersdoms aus spendet das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche den Segen «Urbi et Orbi», der Stadt und dem Erdkreis. Auf dem Petersplatz werden Zehntausende Gläubige erwartet.

Krieg im Heiligen Land

Die Stadt, in der sich sonst an Weihnachten zehntausende Pilger aus aller Welt drängen, ist wegen des Krieges und der Abriegelung durch Israel wie ausgestorben. Der grosse Christbaum, der sonst in der Adventszeit vor der Geburtskirche steht, fehlt. Bereits im November hatten die Oberhäupter der Kirchen in Jerusalem festgelegt, dass es wegen des Krieges keine Weihnachtsdekoration im Heiligen Land geben soll.

01:39 Video Gedämpfte Stimmung in Bethlehem Aus Tagesschau vom 24.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 39 Sekunden.

Angesichts des Gaza-Krieges hat auch die traditionelle Weihnachtsprozession des lateinischen Patriarchen von Jerusalem nur in kleinem Rahmen stattgefunden. Sie begann am Jaffa-Tor der historischen Altstadt von Jerusalem zur Geburtskirche in Bethlehem im Westjordanland. Kardinal Pierbatista Pizzaballa als höchster Vertreter der katholischen Kirche im Heiligen Land war nur von wenigen Franziskanern und einigen Gläubigen bei der kurzen Autofahrt in das einige Kilometer entfernte begleitet.

In der historischen Stadt Bethlehem wird in der Geburtskirche die Mitternachtsmesse gelesen. Unter dem Altar befindet sich die Grotte, in der nach der Überlieferung Jesus Christus vor mehr als 2000 Jahren geboren worden sein soll.