Das Wichtigste in Kürze

Der Stromkonzern EDF einigt sich mit dem französischen Staat über Entschädigungen bei einer Schliessung des AKW Fessenheim.

Die Details sind noch unbekannt.

Der französische Stromgigant EDF hat einen wichtigen Schritt zur geplanten Schliessung des Atomkraftwerks Fessenheim gemacht. Der Verwaltungsrat habe einer Einigung mit dem französischen Staat über eine Entschädigung zugestimmt, meldete der Sender Franceinfo unter Berufung auf Gewerkschaftskreise.

Nach Angaben der Zeitung «Le Monde» soll die Entschädigung etwa 450 Millionen Euro bis 2021 betragen. EDF bestätigte die Entscheidung vorerst nicht, kündigte aber eine Mitteilung an.

Wahlkampfversprechen von Hollande

In der Schweiz und in Deutschland gibt es seit Langem Sicherheitsbedenken gegen Frankreichs ältestes noch laufendes Atomkraftwerk, das direkt an der deutschen Grenze im Elsass liegt.

Die Stilllegung war ein Wahlkampfversprechen von Präsident François Hollande, der im Frühjahr aus dem Amt scheiden wird. Der Termin hatte sich aber immer weiter verschoben, zuletzt war 2018 im Gespräch.