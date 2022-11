Weiterhin in ärztlicher Obhut

Sechs Tage nach dem Angriff auf den Ehemann der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi ist der 82-jährige Paul Pelosi aus dem Spital entlassen worden.

Das teilte das Büro der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses – Nancy Pelosi – mit.

Paul Pelosi befinde sich weiterhin in ärztlicher Obhut und durchlaufe einen «langen Genesungsprozess», heisst es weiter.

02:55 Video Archiv: Drohungen gegen Kongressabgeordnete nehmen zu – Biden ist besorgt Aus Tagesschau vom 03.11.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 55 Sekunden.

Pelosis Ehemann war in der Nacht zum vergangenen Freitag im Haus des Paares in San Francisco überfallen und schwer verletzt worden. Er musste nach dem Angriff wegen eines Schädelbruchs und ernster Verletzungen am rechten Arm und den Händen operiert werden.

Nummer drei an der Polit-Spitze Box aufklappen Box zuklappen Nancy Pelosi ist in der politischen Rangfolge der USA nach Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris die Nummer drei. Die Demokratin wird rund um die Uhr von Leibwächtern bewacht – für Familien von Kongressmitgliedern ist bislang kein Schutz vorgesehen. Die 82-Jährige ist ständiges Ziel verbaler Attacken der politischen Rechten. Trump nennt sie immer wieder «Crazy Nancy» («Verrückte Nancy») und machte sie über die Jahre zu einer Hassfigur für seine Anhänger.

Der Täter hatte es offenbar auf die mächtige Demokratin Pelosi selbst abgesehen, hatte sie bei dem Überfall aber nicht angetroffen. Wenige Tage vor den US-Kongresswahlen verstärkte der Angriff die Angst vor politisch motivierter Gewalt in den USA.

