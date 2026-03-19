Vor dem Weltglückstag am 20. März ist der diesjährige Weltglücksbericht erschienen.

Er zeigt, wie es um die Zufriedenheit und die wahrgenommene Lebensqualität der Menschen in aller Welt bestellt ist.

Vor allem nordische Länder scheinen das Glück gepachtet zu haben – auch dieses Jahr landet Finnland auf Platz 1 der glücklichsten Länder der Welt.

Die Schweiz schafft es heuer wieder in die Top 10 – mit Platz 10.

Finnland, das glücklichste Land der Welt? Das zumindest sagt der Weltglücksbericht 2026, den ein interdisziplinäres Forscherteam um das Wellbeing Research Centre der Universität Oxford veröffentlicht hat. Die Finninnen und Finnen landen damit das neunte Jahr in Folge auf Platz 1.

Mit Island, Dänemark und Schweden schaffen es drei weitere nordische Länder in die Top 5. Dazwischen mischt sich auf den vorderen Rängen nur Costa Rica (4). Auf den Plätzen 6 bis 10 folgen Norwegen, die Niederlande, Israel, Luxemburg und die Schweiz. 2025 befand sich die Schweiz auf Platz 13.

Der Einfluss von Social Media

Das Forschungsteam hat sich dieses Jahr insbesondere mit dem Einfluss der sozialen Medien auf die Zufriedenheit der Menschen beschäftigt. Vor zwei Jahren habe man einen massiven Rückgang des Wohlbefindens junger Menschen in der westlichen Welt und vor allem in der englischsprachigen Welt festgestellt, erinnert sich Jan-Emmanuel De Neve, einer der Autoren des diesjährigen Berichts. Das lasse sich zumindest teilweise mit einer intensiven Nutzung bestimmter sozialer Medien erklären. «Wir haben herausgefunden, dass eine moderate Nutzung, also eine Stunde oder weniger pro Tag, optimal zu sein scheint – und dass alles darüber hinaus mit einem Rückgang des Wohlbefindens einhergeht», erklärt De Neve weiter.

Das ist der Weltglücksbericht Box aufklappen Box zuklappen Der Weltglücksbericht wird jedes Jahr rund um den Weltglückstag am 20. März von einem interdisziplinären Forscherteam der Universität Oxford veröffentlicht. Er liefert Einblicke, wie es um die Zufriedenheit und die wahrgenommene Lebensqualität der Menschen in aller Welt bestellt ist. In die Bewertung fliessen Faktoren wie die Wirtschaftsleistung eines Landes, Gesundheit, das Freiheitsgefühl, die Grosszügigkeit der Menschen und die Wahrnehmung von Korruption ein.

Während Mädchen stärker betroffen seien als Jungen, spiele auch die Art des Mediums eine Rolle. Positiv fielen demnach Plattformen auf, die soziale Kontakte förderten. Plattformen hingegen, die algorithmisch kuratierte Inhalte von Influencern bewerben, sind laut Bericht nicht gut für das Wohlbefinden.

Für den Bericht wurde das Befinden der Menschen in 147 Ländern zwischen 2023 und 2025 untersucht.